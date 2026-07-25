El PP cumple con el ritual de Gandia

El verano sería menos verano sin la cena estival del PP en Gandia. Ni la incierta situación en la que se encuentra el partido en la C. Valenciana, a la espera de que Feijóo marque el camino, ni el sofocante calor restaron afluencia al acto, que congregó a «cientos» de asistentes según el PPCV . Estuvo encabezado por Carlos Gil, número dos del partido en este periodo de interinidad, por el líder provincial Vicent Mompó y por el presidente local, Víctor Soler. En 2022 esta cena fue talismán para Carlos Mazón, que acudió y fue elegido president meses después. En este caso, de nuevo a las puertas del año electoral, no hay candidato designado todavía, aunque el favorito, Juanfran Pérez Llorca, se ausentó en esta ocasión.