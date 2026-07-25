Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall
El incendio originado esta mañana en la localidad vecina de la Vall y que ha avanzado por la montaña hasta la localidad ha obligado a evacuar a la ciudadanía
Adrián Bachero
Las alarmas han saltado esta mañana en la Vall d'Uixó por un incendio forestal en el barrio del Carbonaire. Tras un primer foco, que ha sido controlado, han llegado otros dos que se han vuelto imparables debido a las condiciones adversas, con fuertas rachas de viento, poca humedad y muchos grados. El fuego ha subido la montaña dirección el castillo de la localidad y ha arrasado con todo.
A los pocos minutos la humareda ya se podía ver desde la localidad vecina de la Vilavella, con la que comparten montaña. Las imágenes eran espectaculares, pues las llamas avanzaban a muy buen ritmo pese al gran despliegue de los medios de emergencias, que están tratando de controlarlo.
En un primer momento y ante tal panorama (el fuego muy cerca de las casas), las autoridades municipales han procedido al confinamiento de la Vilavella para tratar de minimizar las catastróficas consecuencias. En esos instantes, el Ayuntamiento había emitido un comunicado en el que señalaba que todo aquel que necesitara ayuda o productos de primera necesidad solo tenía que colgar un trapo o toalla blanca en el balncón para poder prestarle ayuda.
Así han estado durante buena parte del mediodía, hasta que a primera hora de la tarde se ha dado un nuevo paso y se ha procedido al desalojo de toda la ciudadanía.
Recomendaciones de la Policía Local
La Policía Local ha comenzado a recorrer las calles del municipio con avisos por megafonía para informar a la población y pedir que abandone las zonas afectadas ante el avance del incendio. Los nervios se han apoderado de los vecinos, quienes, como se puede comprobar en el vídeo, han cogido lo que han podido y han salido de sus casas sin saber cuándo van a poder volver.
El desalojo se produce por precaución, ante la proximidad del fuego al término municipal y la evolución de la emergencia. Los agentes han comunicando las instrucciones a los vecinos por las calles para facilitar una salida ordenada y evitar situaciones de riesgo. También se ha enviado un mensaje de aviso a la población a través de los móviles.
La medida se suma al confinamiento preventivo ordenado por Protección Civil para la Vall d’Uixó y Artana, donde se ha pedido evitar desplazamientos fuera del casco urbano.
El polideportivo de Nules será el punto de encuentro para la población de la Vilavella.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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