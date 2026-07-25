Última hora del incendio en la Vall d'Uixó, en directo: Desalojan la Vilavella y confinan la Vall d'Uixó y Artana por el fuego descontrolado

Desalojan la Vilavella

La cercanía de las llamas ha obligado a iniciar el desalojo de los vecinos en la Vilavella. La Policía Local ha comenzado a recorrer las calles del municipio con avisos por megafonía para informar a la población y pedir que abandone las zonas afectadas ante el avance del incendio de vegetación declarado en el entorno de la Vall d’Uixó.

El desalojo se produce por precaución, ante la proximidad del fuego al término municipal y la evolución de la emergencia. Los agentes están comunicando las instrucciones a los vecinos por las calles para facilitar una salida ordenada y evitar situaciones de riesgo. También se ha enviado un mensaje de aviso a la población a través de los móviles.

La medida se suma al confinamiento preventivo ordenado por Protección Civil para la Vall d’Uixó y Artana, donde se ha pedido evitar desplazamientos fuera del casco urbano. En el caso de la Vilavella, la actuación se centra ahora en desalojar a los vecinos de las zonas más expuestas por la cercanía de las llamas.

Los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo para tratar de frenar el avance del incendio y proteger los núcleos habitados.