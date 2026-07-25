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Fuego en Castellón
Última hora del incendio en la Vall d'Uixó, en directo: Desalojan la Vilavella y confinan la Vall d'Uixó y Artana por el fuego descontrolado
El incendio declarado durante la mañana de este sábado en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado
Adrián Bachero, Mònica Mira , Miguel Agost, Marta Solsona
Las elevadas temperaturas y la extrema sequedad acumulada durante los últimos días han vuelto a poner en alerta a la provincia de Castellón. En este contexto de alto riesgo, un incendio forestal se ha declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d’Uixó.
Sobre el terreno, 10 medios aéreos y varias dotaciones de bomberos intentan perimetrar el fuego
La AEMET advierte de la situación meteorológica "muy adversa"
Más de 300 medios con 14 medios aéreos desplegados en el grave forestal originado en la Vall d'Uixó
Impactante imagen por el incendio en Vall d'Uixó: Un ganadero se ve obligado a trasladar a su rebaño de vacas por el casco urbano
La emergencia por el incendio forestal en la Vall d’Uixó ha dejado también escenas poco habituales en pleno casco urbano. Un ganadero se ha visto obligado a mover a su rebaño de vacas ante la cercanía del fuego y el avance del humo, que se aprecia sobre la zona.
Los animales han atravesado una de las calles del municipio acompañados por el ganadero, en una imagen que refleja la tensión que se vive en la localidad por la evolución del incendio. La prioridad ha sido alejar al ganado de las zonas más expuestas y conducirlo hacia un entorno más seguro mientras los servicios de emergencia trabajan para frenar las llamas.
Desalojan la Vilavella
La cercanía de las llamas ha obligado a iniciar el desalojo de los vecinos en la Vilavella. La Policía Local ha comenzado a recorrer las calles del municipio con avisos por megafonía para informar a la población y pedir que abandone las zonas afectadas ante el avance del incendio de vegetación declarado en el entorno de la Vall d’Uixó.
El desalojo se produce por precaución, ante la proximidad del fuego al término municipal y la evolución de la emergencia. Los agentes están comunicando las instrucciones a los vecinos por las calles para facilitar una salida ordenada y evitar situaciones de riesgo. También se ha enviado un mensaje de aviso a la población a través de los móviles.
La medida se suma al confinamiento preventivo ordenado por Protección Civil para la Vall d’Uixó y Artana, donde se ha pedido evitar desplazamientos fuera del casco urbano. En el caso de la Vilavella, la actuación se centra ahora en desalojar a los vecinos de las zonas más expuestas por la cercanía de las llamas.
Los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo para tratar de frenar el avance del incendio y proteger los núcleos habitados.
Un ES-Alert confina la Vall d'Uixó y Artana
Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a la población con motivo del incendio de vegetación declarado en la Vall d’Uixó. El aviso ordena el confinamiento preventivo de los municipios de la Vall d’Uixó y Artana, y pide evitar la movilidad fuera del casco urbano de ambas localidades.
El mensaje, remitido a través de la Red de Alerta Nacional de Emergencias 112 Comunitat Valenciana, insiste en que la población debe permanecer en los núcleos urbanos y no desplazarse por zonas exteriores mientras se mantiene activa la situación de emergencia.
La alerta se ha difundido en castellano y valenciano y afecta de forma directa a los vecinos de la Vall d’Uixó y Artana, ante la evolución del incendio de vegetación.
Rescatan a un ganadero que llevaba horas atrapado
Los serivicios de emergencia han podido rescatar al ganadero que se encontraba atrapado en la ganadería que hay justo debajo del Castillo de la Vall. El hombre llevaba unas horas atrapadas por el fuego y finalmente han podido rescatarlo y una SAMU está atendiéndolo.
Pilar Bernabé y Pérez Llorca se suman al Puesto de Mando Avanzado
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la Delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, se han sumado a los trabajos de coordinación y supervisión del Puesto de Mando Avanzado del incendio de la Vall d'Uixó.
El balneario de la Vilavella se habilita para las personas desalojadas
El Ayuntamiento de la Vilavella ha emitido un comunicado en el que señala que todas las personas desalojadas de la urbanización Santa Bárbara que no tengan donde ir o pasar la noche podrán acudir al balneario de La Vilavella, que ha habilitado un espacio para acogerles.
La UME se desplaza al incendio
La UME hacia el incendio de la Vall. Unidades del Tercer Batallón de Intervención #BIEM3 han salido desde su base para sumarse a las misiones de extinción del incendio
Un mensaje Es-Alert confina la Vilavella
A las 14.10 horas, lo vecinos de la Vilavella han recibido en sus dispositivos móviles un aviso Es Alert en el que se indica que la localidad queda confinada por el incendio de la Vall d'Uixó
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