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Fuego en Castellón

Última hora del incendio en la Vall d'Uixó, en directo: Desalojan la Vilavella y confinan la Vall d'Uixó y Artana por el fuego descontrolado

El incendio declarado durante la mañana de este sábado en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado

Vídeo: el fuego avanza por la montaña en la Vall

Vídeo: el fuego avanza por la montaña en la Vall

Mónica Mira

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Amparo Soria

Elena Martínez

Adrián Bachero, Mònica Mira , Miguel Agost, Marta Solsona

Las elevadas temperaturas y la extrema sequedad acumulada durante los últimos días han vuelto a poner en alerta a la provincia de Castellón. En este contexto de alto riesgo, un incendio forestal se ha declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d’Uixó.

Sobre el terreno, 10 medios aéreos y varias dotaciones de bomberos intentan perimetrar el fuego

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