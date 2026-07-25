València envía bomberos forestales para combatir los incendios de Madrid y Ávila
El oficial ha detallado que la bomba nodriza pesada y los dos vehículos ligeros prestarán apoyo dentro de un contingente que lleva también material para la extinción manual, como batefuegos, motosierras y mangueras
M. Bas
Un contingente de Bomberos del Ayuntamiento de València se ha desplazado este sábado a Madrid para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a esta comunidad y a la vecina provincia de Ávila.
El dispositivo está integrado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, además de tres vehículos: una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros. El equipo también transporta diverso material para combatir las llamas de forma manual.
Así lo han explicado el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, quienes han despedido a primera hora al contingente antes de su desplazamiento a Utiel, donde se incorporará al dispositivo autonómico que ha partido este sábado hacia Madrid.
En la dana
Caballero ha recordado la ayuda prestada por los bomberos madrileños a València tras la dana, cuando estuvieron junto a la ciudadanía valenciana «en los momentos más complicados».
«Ahora que ellos sufren y que varias comunidades autónomas atraviesan una situación difícil, los bomberos de València también quieren estar a su lado», ha señalado.
Por este motivo, se ha movilizado el contingente, junto con los tres vehículos, «para poder actuar con rapidez y contribuir, ojalá, a sofocar los incendios que azotan Madrid y Ávila».
Por su parte, el oficial de Bomberos ha detallado que la bomba nodriza pesada y los dos vehículos ligeros prestarán apoyo al dispositivo desplegado en la Comunidad de Madrid y en Ávila, aunque todavía se desconoce la zona concreta a la que será destinado el equipo.
El contingente lleva también material para la extinción manual, como batefuegos -una especie de palas utilizadas para apagar las llamas mediante golpes-, motosierras, mangueras y mangotes con los que aspirar agua en caso de que no haya puntos de suministro disponibles. Asimismo, dispone de otras herramientas para afrontar el incendio mediante diferentes técnicas.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, informaron este viernes, a través de sus redes sociales, de que habían puesto a disposición de la Comunidad de Madrid medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales que afectan a la región.
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