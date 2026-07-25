València envía bomberos forestales para combatir los incendios de Madrid y Ávila

Un contingente de Bomberos del Ayuntamiento de València se ha desplazado este sábado a Madrid para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a esta comunidad y a la vecina provincia de Ávila.

El dispositivo está integrado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, además de tres vehículos: una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros. El equipo también transporta diverso material para combatir las llamas de forma manual.

Así lo han explicado el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, quienes han despedido a primera hora al contingente antes de su desplazamiento a Utiel, donde se incorporará al dispositivo autonómico que ha partido este sábado hacia Madrid.

En la dana

Caballero ha recordado la ayuda prestada por los bomberos madrileños a València tras la dana, cuando estuvieron junto a la ciudadanía valenciana «en los momentos más complicados».

«Ahora que ellos sufren y que varias comunidades autónomas atraviesan una situación difícil, los bomberos de València también quieren estar a su lado», ha señalado.

Sara Fernández

Por este motivo, se ha movilizado el contingente, junto con los tres vehículos, «para poder actuar con rapidez y contribuir, ojalá, a sofocar los incendios que azotan Madrid y Ávila».

Por su parte, el oficial de Bomberos ha detallado que la bomba nodriza pesada y los dos vehículos ligeros prestarán apoyo al dispositivo desplegado en la Comunidad de Madrid y en Ávila, aunque todavía se desconoce la zona concreta a la que será destinado el equipo.

El contingente lleva también material para la extinción manual, como batefuegos -una especie de palas utilizadas para apagar las llamas mediante golpes-, motosierras, mangueras y mangotes con los que aspirar agua en caso de que no haya puntos de suministro disponibles. Asimismo, dispone de otras herramientas para afrontar el incendio mediante diferentes técnicas.

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El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, informaron este viernes, a través de sus redes sociales, de que habían puesto a disposición de la Comunidad de Madrid medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales que afectan a la región.