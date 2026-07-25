El videopodcast 'Bajo Tierra: el accidente del metro de València' suma más de un millón de reproducciones en menos de un mes

Veinte años no han borrado el recuerdo de una de las mayores tragedias vividas en la ciudad de València. 'Bajo Tierra: el accidente del metro de València', el videopodcast original de Levante-EMV estrenado el pasado 1 de julio, suma ya 1.166.000 reproducciones entre todas las plataformas digitales. Un respaldo de la audiencia que avala un proyecto periodístico que recupera una historia de dolor, perseverancia y búsqueda de justicia.

La serie documental, compuesta por tres capítulos, recorre el antes y el después del siniestro del 3 de julio de 2006 que dejó una huella imborrable en toda València. Desde la reconstrucción de los hechos hasta la lucha de las víctimas para romper el silencio y el proceso judicial que acabó desmontando la versión oficial, el proyecto narra una tragedia que marcó para siempre a la sociedad valenciana.

El primer capítulo, 'La curva de Jesús', abre la serie reconstruyendo minuto a minuto el descarrilamiento del tren 2068 y las circunstancias que rodearon el accidente. Este primer episodio acumula 125.000 reproducciones en las cabeceras de Prensa Ibérica, de las que 69.000 corresponden a Levante-EMV, seguido de El Periódico de Catalunya (EPC) que registra 25.000. A ello hay que sumarle las 6.100 visualizaciones del canal de YouTube.

La segunda entrega, 'Las víctimas y su lucha contra el olvido', da voz a quienes durante años se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, repasa las concentraciones mensuales y la perseverancia de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), que convirtió la memoria en una reivindicación constante. Este capítulo suma 115.000 reproducciones en Prensa Ibérica, con 70.000 registradas en Levante-EMV, además de 2.700 visualizaciones en YouTube.

El tercer y último capítulo, 'La justicia que llegó 14 años tarde', es también el que ha despertado un mayor interés entre la audiencia. El episodio, que aborda la reapertura de la investigación y el proceso judicial que culminó con la condena de cuatro exdirectivos de FGV después de que admitieran que el accidente era previsible y evitable, acumula 917.000 reproducciones en las cabeceras de Prensa Ibérica —la inmensa mayoría de ellas en Levante-EMV—, además de 1.900 visualizaciones en YouTube.

Detrás de este proyecto audiovisual hay meses de investigación, recopilación documental y entrevistas. Isabel Olmos, Elena MartínezLaura BallesterMarta RojoPaula FernándezEsteban San Canuto y David García firman una serie que combina el rigor periodístico con los testimonios de quienes vivieron la tragedia en primera persona para ofrecer una reconstrucción rigurosa que no solo explica qué ocurrió aquel día, sino también por qué dos décadas después sigue siendo imprescindible recordarlo.

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Las 1.166.000 reproducciones alcanzadas en menos de un mes reflejan el interés que continúa despertando una historia que forma parte de la memoria colectiva de la Comunitat Valenciana. Un relato que trasciende las cifras y que mantiene vivo el recuerdo de las 43 personas fallecidas y de unas familias que nunca dejaron de reclamar verdad, justicia y reparación.