El viento de poniente, la baja humedad y el calor, la adversa situación del incendio de Vall d'Uixò

El viento de poniente, la baja humedad y las altas temperaturas están provocando que la situación meteorológica sea "muy adversa" en la zona del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que ya ha obligado a desalojar los municipios de Vilavella y Artana y algunas viviendas rústicas de Vall d'Uixò.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, durante esta jornada de sábado, sopla viento de poniente sostenido con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, la humedad relativa es del 10 % y las temperaturas en la zona están próximas a los 38 grados.

La previsión para lo que queda de día

La previsión es que se mantenga así al menos dos horas más, con tendencia a girar a brisa del nordeste entre las 20 y las 21 horas, han indicado las mismas fuentes, que añaden que el penacho de humo del incendio se adentra más de 300 kilómetros en el Mediterráneo.

Con el giro de viento previsto para última hora de la tarde, la humedad irá ascendiendo y la previsión de Aemet es que sea del 40 % en la zona del incendio, con temperaturas, a partir de ese momento, próximas a los 30 grados