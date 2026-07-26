Incendio forestal
Alerta en Onda: Confinan la ciudad y desalojan a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
Los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance del incendio, que mantiene una evolución muy complicada y riesgosa
Sigue aquí toda la información del incendio de la Vall d'Uixó
Marta Solsona
La evolución del incendio forestal de la Plana Baixa ha obligado a iniciar el confinamiento de Onda y el desalojo preventivo de los vecinos de la urbanización Montí, ante la proximidad de las llamas y el riesgo que supone la evolución del fuego.
La medida del desalojo se ha activado durante la tarde de este domingo, sobre las 17.30 horas, después de que el incendio avanzara por la Serra d'Espadà y el humo, e incluso las llamas, fueran ya visibles desde distintos puntos del municipio. Los servicios de emergencia han comenzado la evacuación de la urbanización como medida de protección para garantizar la seguridad de los residentes.
Por otra parte, el confinamiento se ha iniciado la tarde del domingo sobre las 18.30 horas.
El operativo se desarrolla de forma coordinada entre los diferentes cuerpos de emergencia, que están informando a los vecinos y organizando la salida de la zona de manera ordenada. Mientras tanto, los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance del incendio, que mantiene una evolución muy complicada.
Desde el Ayuntamiento y los servicios de emergencia se insiste en que la población siga en todo momento las indicaciones oficiales, evite acercarse a la zona afectada y no realice desplazamientos innecesarios que puedan dificultar las labores de los bomberos y del resto del operativo.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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