El autonomismo valenciano 750 años después de Jaume I: ¿Una identidad en crisis?

Cuando se cumplen 750 años de la muerte de Jaume I, las celebraciones exaltan la figura histórica del monarca que materializó la reconquista cristiana, convertido en mito fundacional de la identidad valenciana desde que se constituyó en una unidad política singular e independiente. Atravesada por las consecuencias políticas desde aquel siglo XIII, el autonomismo se enfrenta hoy a corrientes recentralizadoras que minimizan su legitimidad o discuten expresiones culturales. La figura de "El Conqueridor" da pie a reivindicar aquella herencia y examinar la salud del autonomismo valenciano con distancia histórica.

¿Es una realidad plausible la involución autonómica? Para los expresidents Ximo Puig y Alberto Fabra, la celebración del legado de Jaume I es una oportunidad para reivindicar el autogobierno pero difieren en su estado clínico. El socialista considera que está "probablemente en el momento más delicado y crítico" del período constitucional, y pone como ejemplo a Vox, "la extrema derecha que apoya a este gobierno, está en contra de las autonomías", incluida la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sin ir más lejos, por segundo año consecutivo el parlamento que preside Vox no organizó ningún acto para conmemorar el 25 d'Abril, que recuerda la batalla de Almansa y la pérdida dels Furs. A ello se suma una descafeinada celebración, tanto por el Consell de Juanfran Pérez Llorca como por la cámara autonómica, del XX aniversario de la reforma de l'Estatut de 2006, fruto del pacto entre Francisco Camps (PP) e Ignasi Pla (PSPV).

El expresident Ximo Puig / JOSÉ LUIS ROCA / EPC

Sin embargo, para Fabra los acuerdos con Vox no suponen ningún repliegue. "El compromiso del PP con el autogobierno y la vertebración de este país está garantizado y demostrado, no veo ningún retroceso en dicho proceso", recalca: "Nuestro legado nos hace comprometidos con lo que significa la Comunidad Valenciana o el antiguo Reino de Valencia". Celebra que se haya "alcanzado un nivel de autogobierno de los más altos de Europa", aunque haya que "seguir perfeccionándolo". El expresident cree que la celebración de Jaume I evidencia que los valencianos "tenemos unos antecedentes que nos situaron como referente en Europa" al contar con "normas específicas y de convivencia que definían nuestro territorio", e insta a mantenerlo. A su juicio, la sociedad es "madura" y "consciente" de lo importante que es que las decisiones se tomen "lo más próximo" a la ciudadanía.

La garantía de ello es precisamente el sistema de financiación justo, que junto a la recuperación del derecho civil valenciano, emerge como una reivindicación que ya suena a letanía. Para ambos, la reforma de la financiación es una necesidad imperiosa, pero Fabra pide "encontrar un equilibrio para que todos los ciudadanos vean garantizados sus derechos independientemente de su comunidad", mientras que Puig, que defiende el autogobierno como "motor económico" más allá de su valor político, cree que la reforma propuesta por el Gobierno es "una gran oportunidad" y "un momento de inflexión", y afea que el Consell esté más preocupado por cuestiones partidistas que "por las necesidades de los valencianos". El socialista defiende reforzar el autogobierno valenciano para hacer frente a desafíos como el cambio climático, la digitalización o el envejecimiento, además del reto de revertir la brecha en la renta per cápita respecto al resto de España.

El expresident Alberto Fabra / Fernando Bustamante

Frente al pulso político, para el director de la Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano de la Universitat de València (UV), Vicente Garrido, el autonomismo es "algo irreversible". "Ha venido para quedarse y no se puede dar marcha atrás por mucho que haya tendencias recentralizadoras o enemigos del estado autonómico", asegura el catedrático: "Quienes lo pretendan, pierden el tiempo". Eso no quita, dice, que "se pueda criticar el funcionamiento de determinados gobiernos", pero "la España cuasi federal hunde sus raíces en la historia". Jaume I creó un derecho propio que cristalizó en els Furs, vigentes hasta su derogación por Felipe V en 1707. Desde entonces y hasta l'Estatut d'Autonomia del 82, explica Garrido, los valencianos quedaron huérfanos de esa singularidad política, vinculados primero a las leyes castellanas y, más tarde, a un estado centralista, pese a reivindicaciones como la Renaixença, los intentos de 1873 y el estatuto nonato de la Segunda República.

"Una identidad inconclusa"

El principal caballo de batalla de las corrientes autonomistas es la identidad. Y aquí "ha faltado una mayor unanimidad", reconoce Garrido, quien lamenta la "discusión" y la "polémica" por parte de quienes "han mirado hacia el norte" o "hacia Madrid". La profesora de Sociología de la UV Aida Vizcaíno Estevan define la valenciana como una "eterna o irresoluble identidad, compleja en sí misma", porque somos "un territorio de frontera" donde, en la aprobación de l'Estatut, se enfrentaron las "grandes posiciones" del blaverismo y el catalanismo. Pero ese mundo de ayer, de cierta "consistencia y homogeneidad" en las posturas, "ya no existe", insiste.

Una manifestacion de ciento veinte mil personas, según los organizadores, el 12 de julio de 1976 en València organizada por Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, bajo el lema Per la llibertat, per l’amnistia, per l’estatut d’autonomia / LUIS VIDAL CORELLA

Con el siglo XXI, la sociedad se ha hecho "más diversa", lo que "pone en tensión" y obliga a reconfigurar el concepto de identidad, ya de por sí "conflictiva, muy politizada e inconclusa" en el caso valenciano. Los dos grandes movimientos identitarios se complejizaron, especialmente en la izquierda para "alejarse de la posición catalanista", y encontró en los gobiernos del Botànic una "nueva vía" que "trata de entender la situación valenciana con esquemas propios" y "reconstruye" el concepto de ciudadanía.

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La lengua, dice, es "una cuestión que va más allá del concepto de izquierda y derecha", pero en la primera es "el elemento que vehícula la identidad", mientras que la segunda hace un "uso folclorizante" y "emocional, pero vaciado en lo cultural". Con todo, reconoce en Pérez Llorca, natural de La Marina, que se ha negado a nuevos recortes en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), una "sensibilidad diferente" a otros antecesores 'populares'. Fabra y Puig reivindican las "singularidades" y la "pluralidad" del territorio. El socialista cree que, lejos de un problema, "es un gran valor", y achaca las dificultades del valenciano no solo a "nuestra situación política" sino también a la globalización y la "transformación digital", por lo que insta a promover una "cultura basada en nuestras raíces con visión de modernidad".