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Cortes de tráfico por el incendio forestal de la Vall d'Uixó: Estas son las 9 carreteras afectadas

La Guardia Civil de Tráfico impide el paso por prevención

Sigue toda la información del incendio de la Vall d'Uixó

Un medio aéreo trabaja en las labores de extinción del incendio.

Un medio aéreo trabaja en las labores de extinción del incendio. / Toni Losas

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Paloma Aguilar

Castellón

Varios tramos de un total de nueve viales cercanos a las localidades afectadas por el incendio que comenzó este sábado en la Vall d'Uixó permanecen ese domingo cerradas al tráfico, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo y del Equipo de Voluntarios Digitales en Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Estas son las carreteras cortadas

Las carreteras afectadas son la CV223 (Nules), la CV215 (L'Alcudia de Veo), la CV200 (Aín), la CV203 (Caudiel), la CV205 (Tales), la CV 2223 (la Vall d'Uixó), la CV219 (Eslida), la CV2261 (la Vilavella) y la CV230 (la Vall d'Uixó), dijeron las mismas fuentes.

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Este sábado ya se cerró también a la circulación la CV223 con el fin de prohibir el acceso a determinados lugares y poblaciones, así como el denso humo que puede afectar al paso de vehículos por la escasa visibilidad. Se recomienda evitar circular por cualquier carretera de las zonas afectadas.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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