Día Mundial de los Abuelos
La generación de abuelos que cuida... sin dejar de vivir
La mejora de la esperanza de vida y la salud impulsa un nuevo modelo de jubilación, compatible con el cuidado de los nietos y una vida propia
Cada verano se repite la misma escena en miles de hogares. Terminan las clases, muchos padres siguen trabajando y los abuelos vuelven a convertirse en la principal red de apoyo para cuidar de los nietos. Su papel continúa siendo imprescindible para la conciliación familiar y, en muchos casos, también para la estabilidad económica de numerosas familias. Sin embargo, detrás de esa imagen tradicional está emergiendo una nueva forma de entender la jubilación y la vejez.
Los abuelos de hoy poco tienen que ver con los de hace apenas dos o tres décadas. Llegan a la jubilación con mejor estado de salud, una mayor esperanza de vida y unas inquietudes que van mucho más allá del cuidado familiar. Viajan, hacen deporte, estudian idiomas, participan en asociaciones, acuden a la universidad para mayores, descubren nuevas aficiones y mantienen una intensa vida social. Ser abuelo sigue siendo una parte importante de su identidad, pero ya no define por completo esta etapa de sus vidas.
España vive un proceso de envejecimiento sin precedentes. Según el informe Un perfil de las personas mayores en España 2025, elaborado por el CSIC, casi diez millones de personas tienen 65 años o más, el 20,4 % de la población. Las previsiones apuntan a que en 2045 serán cerca de 16 millones. Pero el aumento de la longevidad no solo implica vivir más años, sino hacerlo, en muchos casos, con mejores condiciones físicas y una mayor autonomía. La esperanza de vida alcanza ya los 83,8 años y una persona de 65 puede esperar vivir, de media, casi 22 años más.
Para la psicóloga y gerontóloga Sacramento Pinazo, directora del grupo de investigación BestAGING de la Universitat de València, este cambio responde tanto al aumento de la esperanza de vida como a las transformaciones sociales de las últimas décadas. «Hoy existe una generación de abuelos activos, formados y participativos, que sigue aportando talento y experiencia en múltiples ámbitos, y no solo en el cuidado», explica. La investigadora recuerda, además, que el prestigio del abuelo ya no se da por hecho: también debe construirse manteniendo una relación cercana con los nietos y adaptándose a sus nuevas formas de comunicarse.
Una nueva realidad
Ese cambio demográfico está modificando también las relaciones familiares. Los mayores siguen desempeñando un papel esencial en el cuidado de los nietos, pero cada vez es más habitual que establezcan límites para compatibilizar esa ayuda con sus propios proyectos. La disponibilidad absoluta que caracterizó a generaciones anteriores deja paso a un modelo basado en el equilibrio.
Pinazo insiste en que ese apoyo debe entenderse siempre como una decisión voluntaria y compartida. «Los abuelos no son un recurso impuesto ni gratuito», resume. La evidencia científica, añade, demuestra que cuidar puede aportar satisfacción, fortalecer el vínculo con los nietos y favorecer el bienestar, pero también puede convertirse en una carga cuando deja de ser una elección o absorbe por completo el tiempo personal. «Hay que poder decir: puedo cuidar unas horas a la semana, pero también quiero hacer otras cosas y necesito mi tiempo».
La especialista considera que esta transformación también obliga a revisar la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores. «Ser mayor no quiere decir ser dependiente y frágil», afirma. A su juicio, sigue existiendo una visión demasiado homogénea de la vejez, cuando en realidad hay muchas formas de envejecer y cada vez más personas llegan a esta etapa con autonomía, proyectos e interés por seguir participando activamente en la vida social.
Coincidiendo con el Día Mundial de los Abuelos, la fotografía de esta generación invita a abandonar viejos estereotipos. Siguen siendo uno de los grandes pilares de las familias españolas, pero ya no entienden la jubilación como una etapa de renuncias. Pinazo resume esta evolución con una idea que sintetiza el cambio vivido en apenas unas décadas: los abuelos de hoy son «una generación disponible, pero no sumisa», dispuesta a cuidar y a estar presente, pero también a decidir cómo quiere vivir su tiempo y su propia jubilación.
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
- El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC