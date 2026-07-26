La generación de abuelos que cuida... sin dejar de vivir

Cada verano se repite la misma escena en miles de hogares. Terminan las clases, muchos padres siguen trabajando y los abuelos vuelven a convertirse en la principal red de apoyo para cuidar de los nietos. Su papel continúa siendo imprescindible para la conciliación familiar y, en muchos casos, también para la estabilidad económica de numerosas familias. Sin embargo, detrás de esa imagen tradicional está emergiendo una nueva forma de entender la jubilación y la vejez.

Los abuelos de hoy poco tienen que ver con los de hace apenas dos o tres décadas. Llegan a la jubilación con mejor estado de salud, una mayor esperanza de vida y unas inquietudes que van mucho más allá del cuidado familiar. Viajan, hacen deporte, estudian idiomas, participan en asociaciones, acuden a la universidad para mayores, descubren nuevas aficiones y mantienen una intensa vida social. Ser abuelo sigue siendo una parte importante de su identidad, pero ya no define por completo esta etapa de sus vidas.

España vive un proceso de envejecimiento sin precedentes. Según el informe Un perfil de las personas mayores en España 2025, elaborado por el CSIC, casi diez millones de personas tienen 65 años o más, el 20,4 % de la población. Las previsiones apuntan a que en 2045 serán cerca de 16 millones. Pero el aumento de la longevidad no solo implica vivir más años, sino hacerlo, en muchos casos, con mejores condiciones físicas y una mayor autonomía. La esperanza de vida alcanza ya los 83,8 años y una persona de 65 puede esperar vivir, de media, casi 22 años más.

Para la psicóloga y gerontóloga Sacramento Pinazo, directora del grupo de investigación BestAGING de la Universitat de València, este cambio responde tanto al aumento de la esperanza de vida como a las transformaciones sociales de las últimas décadas. «Hoy existe una generación de abuelos activos, formados y participativos, que sigue aportando talento y experiencia en múltiples ámbitos, y no solo en el cuidado», explica. La investigadora recuerda, además, que el prestigio del abuelo ya no se da por hecho: también debe construirse manteniendo una relación cercana con los nietos y adaptándose a sus nuevas formas de comunicarse.

Una nueva realidad

Ese cambio demográfico está modificando también las relaciones familiares. Los mayores siguen desempeñando un papel esencial en el cuidado de los nietos, pero cada vez es más habitual que establezcan límites para compatibilizar esa ayuda con sus propios proyectos. La disponibilidad absoluta que caracterizó a generaciones anteriores deja paso a un modelo basado en el equilibrio.

Pinazo insiste en que ese apoyo debe entenderse siempre como una decisión voluntaria y compartida. «Los abuelos no son un recurso impuesto ni gratuito», resume. La evidencia científica, añade, demuestra que cuidar puede aportar satisfacción, fortalecer el vínculo con los nietos y favorecer el bienestar, pero también puede convertirse en una carga cuando deja de ser una elección o absorbe por completo el tiempo personal. «Hay que poder decir: puedo cuidar unas horas a la semana, pero también quiero hacer otras cosas y necesito mi tiempo».

La especialista considera que esta transformación también obliga a revisar la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores. «Ser mayor no quiere decir ser dependiente y frágil», afirma. A su juicio, sigue existiendo una visión demasiado homogénea de la vejez, cuando en realidad hay muchas formas de envejecer y cada vez más personas llegan a esta etapa con autonomía, proyectos e interés por seguir participando activamente en la vida social.

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Coincidiendo con el Día Mundial de los Abuelos, la fotografía de esta generación invita a abandonar viejos estereotipos. Siguen siendo uno de los grandes pilares de las familias españolas, pero ya no entienden la jubilación como una etapa de renuncias. Pinazo resume esta evolución con una idea que sintetiza el cambio vivido en apenas unas décadas: los abuelos de hoy son «una generación disponible, pero no sumisa», dispuesta a cuidar y a estar presente, pero también a decidir cómo quiere vivir su tiempo y su propia jubilación.