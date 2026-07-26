La Generalitat mantiene el confinamiento y la evacuación en municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó

La Generalitat, a través de la Conselleria de Emergencias e Interior, va a mantener las medidas de confinamiento y evacuación establecidas en los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, según se ha acordado en la reunión del CECOPI celebrada esta tarde y en la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La orden, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, establece que se mantienen el confinamiento de los municipios de la Vall d’Uixó, Betxí y Onda durante el día de mañana, así como el mantenimiento de la evacuación de los municipios la Vila Vella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, la pedanía Artesa de Onda, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant de Josep de la Vall d’Uixó y las urbanizaciones Montserrat y Solaig de Betxí.

Esta medida tendrá vigencia hasta las 23:59 horas del 27 de julio, pero que la dirección del Plan de Emergencias podrá ampliar, suprimir o modificar en función de la evolución de la emergencia. Se adopta, además, por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia.

Tras la reunión del CECOPI, a la que también han asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la decisión y ha indicado que el incendio se encuentra activo, con un perímetro actual de unos 48 kilómetros y se estima que ya ha quemado 6.500 hectáreas, aunque el dato exacto no se conocerá hasta que no esté completamente extinguido.

Asimismo, ha señalado que durante el día de hoy han trabajado sobre el terreno más de 400 efectivos y 25 medios aéreos, y se espera que las condiciones meteorológicas de los próximos días ayuden a estabilizarlo.

Valderrama ha agradecido la labor que están realizando los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que están trabajando en la extinción del incendio “con la vocación clara de servicio público que nos demuestran en cada emergencia” y ha destacado la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Administración General del Estado, las Diputaciones Provinciales y todos los ayuntamientos afectados que “estamos trabajando en coordinación constante en la emergencia”.

Medidas desplegadas ante la situación derivada del incendio

Esta tarde, por precaución, se han evacuado los municipios de Azuébar y Almedíjar, lo que supone más de 600 vecinos, a los que se les ha enviado un mensaje Es-Alert de aviso a la población. En total entre el sábado y el domingo se han desalojado unas 16.000 personas de 18 municipios distintos y urbanizaciones.

Alrededor de 700 vecinos evacuados de estos 18 municipios se encuentran en el Edificio Polifuncional de Moncofa, el Polideportivo Municipal de Onda, El Pabellón Municipal de Nules y el seminario menor de Segorbe. Durante la pasada madrugada, se evacuaron 113 personas de la residencia Novaedat de La Vall d’Uixó, que fueron trasladadas a residencias de Cullera, Carlet, Borriana, Estivella y Castelló, con un autobús de la Generalitat y con medios propios de la residencia.

Se mantiene el confinamiento en Vall d’Uixò y Betxí, a cuyos vecinos se les ha enviado un mensaje de Es-Alert recordatorio del mantenimiento del confinamiento y recomendaciones y por la tarde se ha decidido confinar Onda a causa del humo del incendio, y se ha remitido también Es-Alert a la población.

En esta línea, el Centro de Coordinación de Emergencias en colaboración con la Dirección General de Salud Pública ha emitido, además, una serie de recomendaciones para las zonas residenciales próximas al incendio como mantener puertas y ventanas cerradas, limitar actividad física o apagar aparatos de aire acondicionado y extractores de humo, entre otras.

Cabe destacar el trabajo coordinado de la Generalitat con los servicios de emergencias y el resto de administraciones para llevar a cabo la evacuación de población en 18 municipios sin incidentes.

Atención sanitaria a los afectados

Un total de 43 personas han sido atendidas en centros sanitarios, de las cuales permanecen ingresadas 19, cuatro en Hospital de La Plana y cinco en el Centro Sanitario Integrado de Segorbe. Las otras diez son personas con enfermedad crónica que requieren oxígeno y permanecen ingresadas en el Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia La Magdalena.

Ante la grave situación provocada por el incendio, los miembros del Consell con sus equipos continúan movilizándose para coordinar y prestar atención directa a los vecinos y vecinas de la zona.

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Desde la Generalitat se recuerda a la ciudadanía que se informe exclusivamente por los canales oficiales de la situación del incendio y sigan las recomendaciones.