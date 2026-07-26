La Generalitat ordena el regreso del contingente enviado a los incendios de Madrid pocas horas después de su salida

El dispositivo movilizado por la Generalitat para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila está ya de vuelta en la Comunitat Valenciana. Menos de 24 horas después de que el president Juanfran Pérez Llorca anunciara el despliegue de 60 efectivos de distintos cuerpos de bomberos valencianos, la Conselleria de Emergencias confirma que todo el contingente ha regresado. Según explican, el repliegue comenzó esta madrugada y se ha completado a lo largo de la mañana. La decisión coincide con el fuego desatado en la Vall d'Uixó y que ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas, obligando además a desalojar a 18.000 personas de 16 municipios.

El año pasado ya sucedió algo similar, cuando el Consell entonces de Carlos Mazón tuvo que frenar el envío de parte de un equipo de 134 bomberos a León después de varios conatos de incendio en Castellón. La movilización tuvo lugar en pleno choque entre los territorios del PP y el Gobierno por las competencias y los medios disponibles y entre críticas de algunos cuerpos de bomberos a esa medida de la Generalitat, que tildaban de "improvisada" por la falta de personal.

El caso actual guarda similitudes con el de hace un año, también en el plano político. Pérez Llorca informó poco después del mediodía del sábado de la salida hacia Madrid de un contingente compuesto por seis autobombas rurales pesadas, una autobomba nodriza y una urbana, 20 vehículos ligeros y otro de comunicaciones. En total, 60 efectivos de bomberos forestales, de los consorcios provinciales de Valencia y Alicante y del ayuntamiento de València.

"No habrán llegado ni al fuego"

Sin embargo, según ha podido saber este diario, a eso de las 4 de la madrugada ya se retiró una primera dotación y el resto han ido regresando durante la mañana. Emergencias asegura, a consultas de este diario, que los equipos movilizados sí que han llegado a trabajar en labores de extinción en los incendios de Madrid y Ávila. Un extremo que ponen en duda desde algunos de estos cuerpos.

Un bombero forestal, de hecho, defiende que este contingente "no habrá llegado ni al fuego". Según explica, además del propio desplazamiento hasta el incendio, que ya implica varias horas, hay que sumar el tiempo que se tarda en preparar los equipos y recibir las órdenes de los mandos que coordinan el dispositivo. "Poco o nada habrán hecho", lamenta.

El envío de refuerzos a Madrid se adoptó casi una hora después de que Emergencias declarara oficialmente el incendio de la Vall d'Uixó y anunciara el despliegue de tres medios aéreos y otras tantas unidades de bomberos forestales. Poco después y ante el avance del fuego, se ampliaban ya esas dotaciones iniciales, que este domingo alcanzan ya los 450 efectivos. Pese a todo, el dispositivo de ayuda partió hacia Madrid.

El día anterior, Pérez Llorca ya movilizó un medio anfibio y un helicóptero con brigadistas de bomberos forestales que puso "a disposición" de las labores de emergencia, que en Madrid están capitaneadas por el Gobierno central después de que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, solicitara a Pedro Sánchez la declaración de emergencia nacional, que implica que el Estado asume la gestión.

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Una decisión que fue aplaudida por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que agradeció, sin mentar al Gobierno central, "a los gobiernos autonómicos que están poniendo todos los medios posibles a disposición del dispositivo".