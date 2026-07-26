La Generalitat recomienda el uso de mascarilla FPP2 a los residentes cerca del incendio forestal de la Vall d'Uixó

La Generalitat Valenciana ha emitido un comunicado este mediodía donde informa de ciertas recomendaciones a tener en cuenta por la población que vive cerca del incendio de la Vall d'Uixó, que comenzó este sábado y que todavía sigue fuera de control. Se trata de medidas protectoras ante la nube de humo generada por el fuego y que ha empeorado sustancialmente la calidad del aire hasta en la ciudad de València.

El Centro de Coordinación de Emergencias insiste en minimizar la exposición al humo y seguir una serie de medidas preventivas, especialmente en las zonas residenciales próximas al incendio, donde la exposición al humo puede ser peligrosa para la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Así, los principales consejos de Emergencias se basan en el confinamiento preventivo dentro de las viviendas para reducir la exposición al humo en aquellos municipios donde esté llegando el viento desde el incendio. En este sentido, se recomienda mantener cerradas las puertas y ventanas, además de cerrar cualquier entrada de aire exterior, como chimeneas, campanas extractoras, rejillas de ventilación o sistemas similares, para impedir la entrada de humo y gases.

Además, la Generalitat aboga por reducir las fuentes de contaminación del aire en el interior de la vivienda, evitando el uso de aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco o actividades de bricolaje. También se recomienda limitar la actividad física, tanto en exteriores como en interiores.

El humo del incendio de la Vall d'Uixó, desde Almenara. / Fernando Bustamante

Personas vulnerables: cuándo acudir al médico

La Generalitat recomienda que las personas con enfermedades cardiorrespiratorias contacten con su centro sanitario si presentan un empeoramiento de síntomas como dificultad para respirar, tos persistente, pitidos o dolor en el pecho. En el caso de las personas asmáticas, se aconseja tener a mano los inhaladores prescritos y seguir las indicaciones de su tratamiento habitual.

Las mascarillas quirúrgicas no protegen frente al humo

El Centro de Coordinación de Emergencias recuerda que las mascarillas quirúrgicas o los pañuelos no ofrecen una protección adecuada frente a las partículas del humo. Para una protección respiratoria más eficaz, recomienda utilizar mascarillas FFP2, especialmente si es necesario salir al exterior o realizar tareas de limpieza tras la caída de cenizas.

¿Cómo se limpian las cenizas?

Si aparecen cenizas en viviendas o espacios exteriores, la recomendación es evitar levantar el polvo y limpiarlas con un paño húmedo. También se recomienda humedecer previamente el suelo antes de barrer para evitar precisamente que se levante el polvo, además de utilizar mascarilla FPP2 durante estas tareas de limpieza.

La Generalitat recuerda que la ciudadanía puede consultar la evolución de la calidad del aire a través de las aplicaciones GVA Aire e ICA del MITECO, además de seguir la información oficial del servicio de Emergencias 112.

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