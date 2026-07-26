El Gobierno Central ha señalado que, aunque se sigue investigando el origen del incendio declarado en el término municipal de La Vall d'Uixò, que ya ha arrasado unas 4.400 hectáreas y que deja más de 16.000 evacuados de 15 municipios, "no parece que (el fuego) se haya producido por causas naturales".

Así lo ha afirmado este domingo la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi celebrada en el puesto de mando avanzado que dirige la extinción del incendio desde el municipio de La Vall, en una reunión que ha presidido el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

"Todas las investigaciones están abiertas, pero lo que sí que podemos decir es que, desde luego, el incendio no se ha producido por medios naturales. A partir de ahí vamos a seguir las investigaciones y, en cuanto tengamos más información, se la vamos a poder ofrecer", ha declarado Bernabé.

La delegada del Gobierno ha apuntado que se está tomando testimonio a "personas que pudieran tener alguna información" sobre el origen de las llamas, y, al tiempo que ha llamado a ver la evolución de la investigación, ha insistido: "Lo que podemos decir es que no parece que fueran causas naturales".

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El Gobierno descarta que el incendio de la Vall d'Uixó haya sido por causas naturales y confirma que sigue fuera de control El fuego ha devorado 4.400 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros que se ha duplicado durante la noche. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.

No hay viviendas afectadas por el fuego en Artana Comunicado del Ayuntamiento de Artana

Más de 450 efectivos trabajando en el incendio Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA, se informa que hay más de 450 efectivos trabajando en el incendio que sigue fuera de capacidad de extinción por lo que la situación es complicada. Además, se van a incorporar al trabajo 20 medios aéreos. Los municipios desalojados continúan siendo los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 16 municipios y barrios desalojados y más de 15.000 personas desalojadas. Ninguna de las personas desalojadas podrán volver a sus casas hasta que la evolución del incendio lo permita. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d’Uixó. Más de 560 personas continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en distintos municipios como Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.

El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar El Ayuntamiento señala recomendaciones ante la acumulación de humo de los incendios y las partículas saharianas que permanecen en la atmósfera. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.

El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: el fuego no da tregua y el vecindario colabora con los bomberos para frenarlo El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: centenares de efectivos, vecinos ayudando y un fuego que no da tregua / Fernando Bustamante

El incendio declarado este sábado sigue "fuera de control" y afecta ya, de acuerdo a la estimación inicial, a más 4.400 hectáreas tras duplicar durante la noche su perímetro, que llega a unos 40 kilómetros.

Medio millar de efectivos de todas las administraciones

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que en estos momentos trabajan en torno a 450 efectivos y "contamos con que a lo largo del día habrá 20 medios aéreos trabajando".

"La situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y, además, en la zona donde están los frentes activos, el frente izquierdo, es de difícil acceso para las brigadas terrestres, de ahí la importancia de que a lo largo del día los aéreos nos ayuden a la extinción de estos incendios", ha razonado el jefe del Consell.

No se puede volver a casa todavía

A la vista de la situación, se ha decidido que "ninguno de los municipios evacuados pueda volver a sus domicilios" y los vecinos evacuados --que pueden haber "subido un poco, hasta los 16.000", ha apostillado-- "van a permanecer en los centros que hemos habilitado".

"Conforme vaya la evolución del día pues iremos viendo, aunque todo hace indicar que en el día de hoy nadie volverá a sus domicilios. Además, los municipios de Betxí y de la Vall d'Uixó están confinados", ha agregado Llorca, quien ha aprovechado para "agradecer a todas las administraciones que están participando en la asistencia de este incendio por la buena coordinación que tuvimos en el día de ayer".

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado la "absoluta colaboración" entre instituciones. "Todo lo que la Generalitat Valenciana necesite va a ser aportado por el Gobierno de España", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que esta es "una emergencia de nivel 2 que dirige la Generalitat Valenciana y se activó la Unidad Militar de Emergencia (UME) ayer a mediodía, que estaba ya preparada con el mando de la delegada de gobierno y por tanto acudió inmediatamente".

"Básicamente, de los 400 y pico efectivos que están trabajando y que ha reseñado el presidente de la Generalitat, la mitad son del Gobierno de España, entre la Unidad Militar de Emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional y a lo largo del día se van a incorporar también las medidas aéreas".