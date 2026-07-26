El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía A-23 por la zona de Betxí
El fuego se aproxima por Betxí a la autovía Mudéjar A-23, que conecta Castellón con Teruel, Zaragoza y el norte de España
Nuevas complicaciones debido al incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, que continúa avanzando y se aproxima por la zona de Betxí, cuya población ya está confinada también y con algunas de sus carreteras cortadas.
Las últimas imágenes que deja la virulenta propagación del fuego declarado en las inmediaciones del barrio del Carbonaire es la llegada de las llamas a la población, a sus casas y también a la llamada autovía Mudéjar, la A-23, una de las principales vías de comunicación hacia Aragón y el norte de España.
Afecciones al tráfico
La A-23 conecta la provincia de Castellón con Teruel y Zaragoza, por lo que la proximidad de las llamas aumenta la preocupación ante posibles afecciones al tráfico. Los servicios de emergencia vigilan la evolución del frente y trabajan para evitar que el fuego alcance esta importante infraestructura viaria.
Las elevadas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la baja humedad continúan dificultando las tareas de extinción, en la que ya trabajan una veintena de medios aéreos.
Ante esta situación, se recomienda evitar desplazamientos por las zonas próximas a Betxí, atender la señalización y consultar la información oficial sobre posibles cortes o restricciones de circulación.
Desalojos y confinamientos
El incendio ya ha provocado desalojos, confinamientos y el cierre de numerosas carreteras de la provincia de Castellón, mientras un amplio dispositivo terrestre y aéreo trata de contener el avance de las llamas.
Emergencias ha notificado un total de 523 personas desalojadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó y que han sido trasladadas a distintos centros habilitados en los municipios de Moncofa, Nules, Onda y Segorbe.
El mayor número de evacuados se encuentra en el Edificio Polifuncional de Moncofa, donde permanecen acogidas 260 personas. Por su parte, el Pabellón Municipal de Nules atiende a 150 desalojados.
En el Polideportivo Municipal de Onda han sido alojadas 78 personas, mientras que otras 35 permanecen en el seminario de Segorbe.
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