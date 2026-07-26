Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó mantiene desalojados numerosos municipios y núcleos urbanos de la provincia de Castellón. La emergencia ha provocado hasta el momento la evacuación de alrededor de 18.000 vecinos, mientras los habitantes de Betxí y la Vall d’Uixó permanecen confinados en sus viviendas.

El incendio se originó en las inmediaciones del barrio del Carbonaire, una zona urbana de la Vall d’Uixó situada junto a la montaña. La cercanía de las llamas a viviendas y áreas pobladas obligó a adoptar rápidamente medidas de protección para la población.

Los núcleos urbanos que continúan desalojados por Emergencias son Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar y Chóvar, además de distintas zonas de Betxí y la Vall d’Uixó.

Por su parte, las autoridades mantienen el confinamiento de Betxí y la Vall d’Uixó como medida preventiva ante la evolución del fuego, la presencia de humo y el riesgo de que las llamas se aproximen a las zonas habitadas.

Núcleos urbanos desalojados

Aín

Alcúdia de Veo

Artesa

Alfondeguilla

Tales

Eslida

La Vilavella

Artana

Suera

Villamalur

Torralba del Pinar

Ayódar

Fuentes de Ayódar

Chóvar

Betxí, en algunas zonas

La Vall d’Uixó, en algunas zonas

Además, permanecen confinados Betxí y la Vall d’Uixó.

Carreteras cortadas

La emergencia también está afectando a la red viaria de la provincia. En estos momentos permanecen cortadas al tráfico las siguientes carreteras:

CV-223 , en Nules.

, en Nules. CV-2261 , en la Vall d’Uixó.

, en la Vall d’Uixó. CV-230 , entre la Vall d’Uixó y Alfondeguilla.

, entre la Vall d’Uixó y Alfondeguilla. CV-230 , entre Alfondeguilla y Chóvar.

, entre Alfondeguilla y Chóvar. CV-200 , en Almedíjar.

, en Almedíjar. CV-203 , en Torralba del Pinar.

, en Torralba del Pinar. CV-223 , en Artesa.

, en Artesa. CV-265 , en Tales.

, en Tales. CV-223, en Artana.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos por la zona, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia

Mediterráneo

Incendio marcado por el calor

La combinación de elevadas temperaturas, fuertes rachas de viento y una humedad muy reducida está causando graves daños en municipios y espacios naturales de Castellón.

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El viento, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, está favoreciendo la rápida propagación de las llamas y dificultando las labores de los equipos de extinción. Estas condiciones meteorológicas, unidas a la sequedad de la vegetación, han generado un escenario especialmente complejo para los efectivos desplegados