Un incendio de vegetación en Aldaia obliga a desalojar el centro comercial Bonaire

Un incendio de vegetación en Aldaia ha propiciado la evacuación de todos los visitantes que este domingo por la tarde estaban en el centro comercial Bonaire. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso poco antes de las cinco de la tarde y movilizó diversos medios a fin de controlarlo lo más rápido posible.

Así, una unidad terrestre de una unidad helitransportada de los bomberos forestales de la Generalitat se han desplazado hasta la zona afectada de Aldaia, junto a Bonaire, y se ha reforzado con dos medios aéreos, cinco dotaciones y cinco brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Ante el humo que el incendio estaba provocando, se ha tomado la decisión de desalojar de forma preventiva todas las instalaciones del centro comercial, que ha llevado a cabo la Policía Local de Aldaia. Se ha desalojado también un hotel cercano y junto a la autopista A-3.

El fuego ha sido controlado en cuestión de minutos porque a las 17:20 horas el Centro de Emergencias de la Generalitat avisaba de que había sido controlado y no había riesgo de que fuera a más.

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Hace apenas un mes, otro incendio también preocupó a los trabajadores y visitantes del centro comercial, ya que el fuego creó una gran columna de humo visible desde todos los puntos del centro.