Los embalses desafían al calor extremo y alcanzan su mejor nivel para un mes de julio desde 2022

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) afrontan el tramo más duro del verano con unas reservas superiores a las de los dos últimos años pese a varias semanas de calor extremo, ausencia de lluvias y una elevada demanda de agua para el regadío. Según el último parte de la CHJ, los pantanos almacenan 1.736,02 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 61,35% de su capacidad, casi cuatro puntos más que hace un año, cuando se situaban en el 57,36%, y muy por encima del 47,36% registrado en julio de 2024. En términos absolutos, el sistema dispone de 113 hectómetros cúbicos más que hace un año y de casi 396 hectómetros más que en las mismas fechas de 2024.

La mejora resulta especialmente significativa porque llega tras varias semanas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas. Solo durante la última semana, los embalses han perdido 31,33 hectómetros cúbicos, un descenso habitual en estas fechas debido al aumento de la evaporación y al mayor consumo para riego, pero insuficiente para borrar el importante colchón de agua acumulado durante el último año hidrológico.

Embalse de Contreras. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

La evolución confirma la recuperación experimentada por la cuenca tras las abundantes precipitaciones registradas durante el último año hidrológico. Aunque el calor estival ya está reduciendo paulatinamente las reservas, los grandes embalses siguen garantizando el abastecimiento urbano y permiten afrontar la campaña de riego con una situación mucho más favorable que la vivida durante los años de sequía.

Comparativa

La comparativa de los últimos veranos refleja claramente esa recuperación. En julio de 2024 los embalses apenas almacenaban 1.340,10 hectómetros cúbicos, equivalentes al 47,36% de su capacidad. Un año después habían ascendido hasta el 57,36%, con 1.622,97 hectómetros cúbicos, y este verano alcanzan ya el 61,35%, con 1.736,02 hectómetros cúbicos. Solo el año 2022, cuando a mediados de mayo los embalses llegaron a acumular 1.875,4 hectómetros cúbicos, presentó unas reservas superiores dentro de los últimos ejercicios, lo que confirma la fortaleza con la que el sistema ha llegado al verano.

Entre los embalses con mejores registros destaca Cortes II, que mantiene un 88,75% de su capacidad; El Naranjero, con un 83,66%; Arquillo de San Blas, con un 82,33%; Contreras, con un 76,22%, y Alarcón, con un 76,02%. También conservan niveles relativamente cómodos Sichar (62,66%), Regajo (59,78%), Benagéber (53,13%) y Arenós (52,47%). En el extremo contrario continúan Escalona, con apenas un 4,64%, y Algar, prácticamente vacío con un 0,59%, mientras que Buseo (23,08%), Amadorio (25,98%) y Guadalest (30,36%) siguen siendo algunos de los embalses con menor volumen almacenado.

Embalse de Benagéber. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

La situación continúa siendo desigual entre territorios. Los embalses de Castellón presentan una ocupación media del 64,57%, seguidos por el sistema del Júcar (56,14%) y el del Turia (48,57%), mientras que Alicante sigue siendo la provincia con menores reservas, aunque mejora de forma notable al pasar del 22,81% de hace un año al 32,36% actual.

Benagéber desciende del 64% al 53%, Forata del 69% al 49% y Cortes II, aunque pierde algunos puntos respecto al año pasado, continúa rozando el 90% de llenado

La comparación con el verano pasado también muestra mejoras significativas en varios de los principales embalses. Alarcón ha pasado del 65,87% al 76,02% de su capacidad; Contreras, del 72,38% al 76,22%; El Naranjero, del 61,45% al 83,66%; Tous, del 28,91% al 35,24%; Amadorio prácticamente ha duplicado sus reservas, del 13% al 26%, y Beniarrés ha pasado del 26% al 37%. Por el contrario, Benagéber desciende del 64% al 53%, Forata del 69% al 49% y Cortes II, aunque pierde algunos puntos respecto al año pasado, continúa rozando el 90% de llenado.

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Pese al progresivo descenso propio de julio y agosto, las reservas actuales permiten afrontar con mayores garantías el resto del verano. El intenso calor está acelerando la pérdida de agua semana tras semana, pero el volumen almacenado continúa muy por encima del registrado en los dos últimos veranos y confirma la recuperación experimentada por la cuenca tras el ciclo de lluvias del último año hidrológico.