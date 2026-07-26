¿De qué se mueren los valencianos?

"El miedo a la muerte lo tiene todo el mundo, pero más que miedo a la muerte misma es miedo al tránsito. Por eso creo que los más felices son los que se mueren de un infarto fulminante. En fin, creo que el miedo no es a estar muerto, sino a estar muriéndose". El autor de la frase es el célebre García Márquez, quien la acuñó en 1985. Fue hace cuatro décadas, pero la cita sigue teniendo la misma vigencia. Y es que las enfermedades del sistema circulatorio, entre ellas las paradas cardiacas, fueron la principal causa de mortalidad en la Comunitat Valenciana en 2025, como recogen los datos provisionales recopilados por la Conselleria de Sanidad. Una de cada cuatro personas fallecidas en la autonomía lo hicieron por este motivo. Fueron 13.057 personas, el 27,5 % de las 47.555 fallecidas en tierras valencianas el pasado año; el informe analiza la mortalidad de las personas residentes y las no residentes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 35.822 valencianos y valencianas perecieron en 2025.

Es el principal motivo en el cómputo total, aupado por el género femenino. Entre ellas, es la principal causa de muerte; lo fue para el 28,4 % de ellas, para 6.607 mujeres. Sin embargo, entre los hombres, no es este el motivo más frecuente, es el segundo al verse superado por los tumores. Estos se cobran la vida de casi un tercio de los hombres, concretamente de 7.315 solo en 2025, y de 6.607 mujeres; es la segunda causa de muerta para ellas. La suma de ambos deja un total de 12.381 fallecimientos por enfermedades oncológicas, lo que supone el 26 % del total.

El podio de las cinco causas de mortalidad más frecuentes se completa con las enfermedades del sistema respiratorio, las cuales representan el 11,1 % del total y suman 5.271 casos; con las enfermedades del sistema nervioso, que se cobraron 3.404 vidas o el 7,2 %; y con las dolencias del sistema digestivo con un total de 2.530 fallecimientos es, el 5,3 %. Estas son el quinto motivo de letalidad entre los hombres, pero entre las mujeres caen a la sexta posición. En su lugar, se sitúan las enfermedades del sistema genitourinario, todas aquellas relacionadas con los órganos que producen y excretan la orina así como los reproductivos, que causaron la muerte a 1.320 mujeres, el 5,7 % del total. Entre ellos, este es el sexto motivo con 2.331 casos o el 4,9 %.

Por causas específicas, es decir por enfermedades concretas, la más letal son los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón con 6.209 casos. Se trata de una dolencia que afecta principalmente a los hombres: mueren 71,5 por cada 100.000 habitantes; es su tasa de mortalidad, TAE. Entre ellas, cae hasta el 24,3 y, de hecho, no se cuela entre los cinco motivos concretos de mortalidad femenina. Estos datos podrían cambiar en el medio plazo porque el número de diagnósticos de cáncer de pulmón entre ellas está al alza, debido a su entrada más tardía al hábito de fumar.

Las tendencias observadas en la Comunitat Valenciana siguen el patrón general de España y de otros países europeos de renta alta, como explica el Jefe de Servicio de Estudios Epidemiológicos y Vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública, Francesc Botella Quijal. "Está caracterizada por el predominio del cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como por el efecto creciente del envejecimiento de la población".

Cambios en una década

Al observas las estadísticas de la última década, las tendencias son bastante estables, pero se observan cambios paulatinos destacados. El más relevante es el descenso en la mortalidad provocada por tumores, que marca mínimo TAE en una década. El descenso es mucho más significativo entre los hombres que entre las mujeres. Entre ellos, ha caído de una TAE de 346,6 registrado en 2015 a los 289,9 del pasado año. Entre ellas, el descenso es casi nulo al pasar de los 162,1 puntos de la tasa de mortalidad a los 153,7. "Esta caída -, apunta Botella- refleja tanto los avances de la investigación oncológica y la mejora de los tratamientos como el efecto de la detección precoz, la prevención y la mejora de la asistencia sanitaria". El experto asegura que es difícil "cuantificar" el peso específico de cada factor, pero defiende que hay evidencia sobre un descenso motivado por una combinación de factores. Pese a esto, el tumor maligno de pulmón ha escalado hasta la primera posición entre las causas específica. En el año 2018, por ejemplo, ocupaba la segunda posición al registrar 2.383 fallecimientos, el 5,3 % del total, por detrás de las enfermedades cerebrovasculares, como los ictus, que costaron la vida a 2.745 valencianos y valencianas.

Otro dato destacado es la tendencia de las enfermedades del sistema circulatorio, la principal causa de mortalidad por grandes causas. En 2015, tenía una tasa de mortalidad de 325,3 entre los varones y de 233,1 entre las mujeres. Una década después, el dato es 265,6 y de 153,7, respectivamente. Son también menos, pero han ganado porcentaje respecto al total.

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¿Cambiará en los próximos años?, le pregunta Levante-EMV a Botella. "Continuaremos viendo descensos en la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares gracias a los avances médicos y a la prevención -, responde-. Sin embargo, el envejecimiento de la población hará que aumente el peso de las demencias y otras enfermedades asociadas a edades avanzadas".