Medidas de seguridad
Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
El confinamiento decretado por la Generalitat valenciana paraliza la actividad laboral no esencial en Onda, Betxí y la Vall d'Uixó durante la jornada del lunes
Sigue toda la información del incendio de la Vall d'Uixó
Marta Solsona
El confinamiento decretado por la Generalitat Valenciana a causa del incendio forestal de la Vall d'Uixó tendrá este lunes un importante impacto en la actividad laboral de Onda, Betxí y la Vall d'Uixó. Los vecinos de estos municipios no podrán acudir a sus puestos de trabajo, tanto si desempeñan su actividad dentro de su localidad como si trabajan en otro municipio, salvo en el caso de los servicios esenciales.
En Onda, el Ayuntamiento ha confirmado que permanecerán cerrados los edificios municipales, el Centro de Día, las Escoletes d'Estiu y quedarán suspendidas todas las actividades municipales. Además, el confinamiento se extiende a la actividad empresarial y comercial, por lo que las empresas y establecimientos deberán permanecer cerrados en cumplimiento de las medidas decretadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
Esto significa que los trabajadores con empleo en Onda no podrán acudir a sus empresas, mientras que los residentes en el municipio que trabajen fuera tampoco podrán desplazarse al permanecer vigente el confinamiento. La única excepción corresponde a los servicios esenciales, como los relacionados con la sanidad, la alimentación, los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia o los medios de comunicación, entre otros considerados indispensables.
El Ayuntamiento de Onda ha señalado que estas restricciones se mantendrán inicialmente durante la jornada del lunes y que, si la evolución del incendio es favorable, podrán levantarse de forma progresiva conforme lo determine el CECOPI.
La misma situación afecta a Betxí y la Vall d'Uixó, donde también se ha suspendido la actividad laboral no esencial mientras continúe el confinamiento. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios, mantener libres las vías para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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