La séquia reial de Carcaixent: regadíos del Xúquer previos a Alzira

La Séquia Reial de Carcaixent forma parte de aquellos sistemas de regadío histórico, en este caso del siglo XVII, que se encuentran en el tramo del río Júcar de la Ribera Alta, entre Sumacàrcer y Alzira. Nos referimos por ejemplo a los sistemas de la Séquia Comuna d’Énova y la Séquia d’Escalona.

La población de Carcaixent, municipio propio desde 1576 segregado de Alzira, contaba desde la época islámica con una superficie de tierras destinadas para el riego, l’Horta de Cent. La construcción de la Séquia d’Escalona a principios del siglo XVII supuso un intento de aumentar la huerta carcagentina, sin embargo, no fue posible pues las condiciones impuestas por los regantes de Castelló no fueron las más favorables, como indican Antoni Furió y Luis Pablo Martinez.

En 1653 la corona resolvió conceder licencia para derivar una acequia propia del Xúquer a los regantes de Carcaixent. En 1654 Felipe IV ratificó la concesión. En 1664 el agua del Xúquer transportada por la Séquia Nova llegó a Carcaixent. Desde entonces la nueva Séquia Reial de Carcaixent o Séquia Nova de Carcaixent fue, como la de Escalona, una obra de contrastadas dimensiones. El azud se levanta en el paraje del Molinet Vell, aguas abajo de los azudes de Escalona y de Antella. Aguas abajo del de Carcaixent se localiza el de la Séquia Reial del Xúquer.

El levantamiento del azud estuvo acompañado de dos paradas para salvar los ríos Sellent y Albaida. Su recorrido alcanza unos 14 kilómetros, de los cuales discurren en minado varios tramos. Recorre los términos de Sumacàrcer, Cotes, Carcer, Alcántera, Beneixida, Castelló y el propio Carcaixent. En éste, próximo al río, se bifurca en dos brazos principales: la Séquia Nova, de nueva excavación, próxima al río, y permite el riego de las tierras más altas del término, y la Séquia Vella, es decir, la antigua Séquia de Algirós, de l'Horta o d'Alzira. El sistema de la Séquia Nova integró la parte del primigenio sistema andalusí que discurría por la antigua Horta del Cent.

El diseño del sistema de regadío: una arquitectura hidráulica de referencia

El trazado general del sistema de riego tradicional de la Reial Séquia de Carcaixent es singular. Con una historia que se aproxima a los 400 años, las tierras de regadío se localizan en las tierras occidentales de la población, en las partidas de Vintena, La Coma, Sant Roc, Benimaclí, Passicos, La Febrera, El Toro, Benivaire o L'Alborgí. Se trata de un espacio de riego delimitado por la ribera derecha del río, por el norte, la vía férrea, por el sur, el núcleo urbano por el este, y Castellón de la Ribera, por el oeste. Una extensión de unas 1.800 hectáreas, la mayor parte de ellas ocupadas por cítricos.

El Assut de Carcaixent, punto de partida de la acequia, es de hormigón, combina tres tramos de tipología constructiva: la original, la reconstrucción de 1982 y la reforma de 1991. El azud deriva una parte del caudal por su margen derecha. En su recorrido hallamos la Mina de l'Anell, localizada junto a la primera Caseta de desagüe, de medio kilómetro y con varios pozos de aireación; la Mina del Lladre, en la partida de El Bosc, de unos 100 m de longitud; la Mina de Pitxó (Cotes); la Mina Catxa, de 80 m (Sumacàrcer); la Mina de la Vall de Carcer, entre Cotes y Beneixida, de más de 3,5 km; el Sifó del río Sellent; el Aqüeducte del barranc del Rafol, de mampostería de unos 60 m; y el Sifó del río Albaida, a la altura de los restos del Molí Cremat.

En la Caseta dels Partidors, junto a la CV-542, el sistema de riego municipal distribuye sus recursos hídricos entre el Partidor Nou, que deriva la Séquia Nova, encargada de la bonificación de las tierras noroccidentales del término; y el Partidor Vell, que divide la Séquia de la Coma y el Braçal de la Vintena, con las cuales se nutren las partidas suroccidentales.

La Séquia Nova, de Benivaire o de l'Alborgí

Se trata de una de principales derivaciones de la Reial Séquia de Carcaixent. La acequia y las numerosas derivaciones permiten el riego de las tierras noroccidentales del término, las más próximas a la ribera del río Xúquer. Este sistema de regadío tiene su origen en el Partidor Nou, próximo al linde entre los términos de Carcaixent y Castellón. De la Séquia Nova derivan los brazales del Racó, de la Capelleta, del Quadró, de Passicos, de la Febrera, de la Barqueta, del Racó del Bosquet-Maragua, de la Torreta-Toro, del Teular y de Benivaire.

La Séquia de la Coma

Alumbra al sector suroccidental del término, para lo cual se sirve de una red de brazales, para el riego de las partidas de Vintena, Els Tercos, Benimaclí, La Serguera, La Marjal, La Calcada, Oms y La Coma.

Este sistema de riego se origina en el Partidor Vell, conjuntamente al Braçal de la Vintena, próximo al Partidor Nou. La acequia se prolonga con orientación Sureste hacia el Partidor de la Mota, destinado a la población de La Pobla Llarga. En la Séquia de la Coma se encuentra el Partidor de Benimaclí. El canal principal circula por el límite de la vecina Pobla Llarga, y parten de este canal los brazales del Pescater, del Gos y de la Serguera, y riega a continuación la partida de La Marjal.

Los brazales más destacados son: la Séquia de la Mota o Mina, el Braçal dels Ganaders, el Braçal de Benimaclí, Braçal del Pescater o Pallater, Braçal del Gos, Braçal de la Serguera, y Braçal dels Oms.

El Braçal de la Vintena Vella

Este brazal y sus prolongaciones proporcionan riego a las partidas cultivadas del sector central del regadío de Carcaixent, concretamente las partidas de Vintena, Les Marjaletes, Sant Roc y El Xiular, situados entre los de la Nova, al Norte, y los de la Coma, al Sur. La acequia tiene su origen en el Partidor Vell, avena las partidas de Vintena Alta y de Vintena Baixa. Los brazales más destacados son: de la Vintena Nova, les Marjaletes, Sant Roc, y Xiular.

Derivaciones de la Séquia de Carcaixent en la Vall de Carcer

La Reial Séquia de Carcaixent dispone, a su paso por los municipios de la Vall de Càrcer, de una serie de tomas y sus respectivos entramados de riego, cuya gestión corresponde a los regantes de esas zonas, concretamente en Carcer y en Beneixida. A lo largo del recorrido de la Séquia de Carcaixent por la Vall de Carcer, la mayor parte subterránea, cuenta con un par de ramificaciones de entidad, que complementan el riego procedente de las acequias del Riu Sellent. La primera, en el municipio de Carcer, es la Séquia de la Mineta, y la segunda, en el término de Beneixida, es la Séquia o Xorro de Beneixida. Existe una tercera derivación, tras la salida de la 5ª Mina de la Reial Séquia de Carcaixent.

BIBLIOGRAFÍA

. Las Riberas del Xúquer. Paisajes y patrimonio valencianos. (2006). Universitat de València y DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla

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.Particularismo hidráulico: las acequias de Escalona y Carcaixent, siglos XVI-XVIII. (2006). Antoni Furió, Luis Pablo Martinez. Universitat de València y DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla