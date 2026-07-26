El Supremo pide estudiar si Mazón incurrió en falso testimonio en su declaración sobre la dana en el Congreso

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que estudie la querella presentada por el PSPV contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por presunto delito de falso testimonio durante su declaración en la comisión de investigación sobre la dana del 29-O en el Congreso de los Diputados. Los socialistas denunciaron los hechos al entender que el exjefe del Consell mintió en varios puntos de su exposición, ante lo que la sala segunda del Supremo solicita que «pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia y el contenido de la querella formulada», según consta en un escrito fechado a 13 de julio adelantado por El País y al que ha tenido acceso este diario.

En la querella presentada, el PSPV se basa en varias afirmaciones del expresident en sede parlamentaria, en las que negó disponer de información para anticipar la riada, para defender ese falso testimonio, penado con entre seis meses y un año de prisión o multa de entre seis y doce meses. El alto tribunal ha designado para resolver la querella al magistrado Manuel Marchena, juez mediático tras haber presidido, entre otras, la causa del procés, en la que aplicó penas por sedición a nueve líderes independentistas.

Según exponen los socialistas, las conversaciones de Whatsapp del grupo del Consell que se han conocido después «revelan que a las 8.15 horas ya sabía lo que estaba sucediendo y dio instrucciones al resto de miembros» de su gobierno. Se refieren al reciente chat, aportado por Susana Camarero a la jueza de la dana, en el que Mazón ordena "inundar de datos a los medios" porque "desprende sensación de estar alerta que te cagas". También señalan otras contradicciones de Mazón en esa declaración, como afirmar que había hecho público su listado de llamadas cuando en realidad solo difundió uno de elaboración propia y sin soporte legal.

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También acusan al expresident de «faltar a la verdad al responder a la cuestión de dónde estaba entre las 19 y las 20 horas» tras abandonar El Ventorro junto a la periodista con la que comió durante cinco horas, así como sobre la hora en la que tuvo constancia de los primeros fallecidos. En el Congreso aseguró que no lo supo hasta«bien entrada la madrugada», pero el PSPV recuerda que esa misma noche, a las 00.30 horas, «manifestó expresamente que ya se tenía constancia de la aparición de cuerpos sin vida».