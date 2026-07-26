Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas

Más de 450 efectivos trabajando en el incendio

Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA, se informa que hay más de 450 efectivos trabajando en el incendio que sigue fuera de capacidad de extinción por lo que la situación es complicada. Además, se van a incorporar al trabajo 20 medios aéreos.

Los municipios desalojados continúan siendo los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 16 municipios y barrios desalojados y más de 15.000 personas desalojadas.

Ninguna de las personas desalojadas podrán volver a sus casas hasta que la evolución del incendio lo permita.

Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d’Uixó.

Más de 560 personas continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en distintos municipios como Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.