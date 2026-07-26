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Fuego en Castellón

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas

Pedro Sánchez visita este lunes a mediodía la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó

La mayoría de los 16.000 evacuados se traslada a otra vivienda y unos 500 son realojados

Vecinos de Betxí ayudan a los bomberos en la extinción del incendio

Vecinos de Betxí ayudan a los bomberos en la extinción del incendio

Fernando Bustamante

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Amparo Soria

Elena Martínez

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó mantiene desalojados numerosos municipios y núcleos urbanos de la provincia de Castellón. La emergencia ha provocado hasta el momento la evacuación de alrededor de 16.000 vecinos, mientras los habitantes de Betxí y la Vall d’Uixó permanecen confinados en sus viviendas. El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas.

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Pedro Sánchez visita este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó

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El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí

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