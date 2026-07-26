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Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
Pedro Sánchez visita este lunes a mediodía la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó
La mayoría de los 16.000 evacuados se traslada a otra vivienda y unos 500 son realojados
El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó mantiene desalojados numerosos municipios y núcleos urbanos de la provincia de Castellón. La emergencia ha provocado hasta el momento la evacuación de alrededor de 16.000 vecinos, mientras los habitantes de Betxí y la Vall d’Uixó permanecen confinados en sus viviendas. El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas.
La Guardia Civil desaloja Almedíjar y Azuébar y ya son 18 municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó
Las autoridades evacuan a los residentes por precaución ante el avance del fuego que todavía no ha podido ser controlado, agravado por las fuertes rachas de viento. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.
Se evacúan los municipios de Azuébar y Almedíjar
Un total de 19 personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de la Vall d'Uixó
Pérez Llorca: “Todo hace indicar que hoy nadie volverá a sus casas. Está fuera de control”
La reunión del Cecopi de esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado de la Vall d’Uixó ha definido cómo será el operativo de este domingo para luchar contra el incendio forestal, en su segundo día activo. “El incendio está fuera de control; técnicamente la extinción es difícil, es muy complicada, además por esas condiciones meteorológicas que van a seguir siendo adversas a lo largo del día de hoy [...] Pasamos una noche muy complicada”, ha declarado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Mateo L. Belarte
Pedro Sánchez visita este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó
El presidente del Gobierno acude este lunes a mediodía a la zona para conocer la evolución del fuego. El Consejo de Ministros aprobará el martes un decreto para agilizar las ayudas en las zonas afectadas. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.
El Gobierno descarta que el incendio de la Vall d'Uixó haya sido por causas naturales y confirma que sigue fuera de control
El fuego ha devorado 4.400 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros que se ha duplicado durante la noche. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.
No hay viviendas afectadas por el fuego en Artana
Más de 450 efectivos trabajando en el incendio
Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA, se informa que hay más de 450 efectivos trabajando en el incendio que sigue fuera de capacidad de extinción por lo que la situación es complicada. Además, se van a incorporar al trabajo 20 medios aéreos.
Los municipios desalojados continúan siendo los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 16 municipios y barrios desalojados y más de 15.000 personas desalojadas.
Ninguna de las personas desalojadas podrán volver a sus casas hasta que la evolución del incendio lo permita.
Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d’Uixó.
Más de 560 personas continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en distintos municipios como Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.
El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
El Ayuntamiento señala recomendaciones ante la acumulación de humo de los incendios y las partículas saharianas que permanecen en la atmósfera. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.
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