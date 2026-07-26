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Ximo de Jesús, bombero de Castelló en las tareas de extinción: "Es el incendio más impresionante de todos los que he visto en mis 26 años de servicio"

"Es un fuego muy rápido por la tercera ola de calor que padecemos y muy virulento, de máximo nivel"

Sigue en directo la última hora del incendio de la Vall d'Uixó

Vídeo: Intensos trabajos de los Bombers de Castelló en el incendio de la Vall

Vídeo: Intensos trabajos de los Bombers de Castelló en el incendio de la Vall / Bombers Castelló

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Paloma Aguilar

Castellón

Cuando se activó el necesario dispositivo de apoyo de forma urgente a las tareas de extinción del incendio que se había iniciado en la Vall d'Uixó, el sargento del Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló, Ximo de Jesús, junto a otros compañeros y medios terrestres se dirigieron de forma inmediata hacia las localidades afectadas siguiendo los planes establecidos. A las 13.30 horas de este sábado, esta avanzadilla con el turno de guardia a la que luego se sumaron más compañeros y el relevo llegaron a la zona cero cumpliendo órdenes según el protocolo implantado en función de cómo iban evolucionando las llamas y dirigidos por los responsables asentados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Imagen de este domingo de las llamas en las inmediaciones de Betxí.

Imagen de este domingo de las llamas en las inmediaciones de Betxí. / Mediterráneo

De Jesús, quien lleva casi tres décadas en el Cuerpo y que ha participado en varios servicios importantes, explica en declaraciones al periódico Mediterráneo que es el incendio "más impresionante de todos los que he visto en mis 26 años de servicio, muy virulento y rápido por la tercera ola de calor que padecemos". La tarea de los bomberos de Castelló es este domingo afrontar la propagación de las llamas en las inmediaciones de Betxí y este sábado se han centrado, desde que llegaron, en la línea de defensa de las viviendas de la Vilavella, el barrio Toledo de la Vall d'Uixó, y esta pasada noche una gasolinera a la entrada de la Vall d'Uixó. "Es un incendio de primer nivel", confirma cuando este, que ha arrasado monte bajo y pinares en el monte principalmente, todavía no está controlado.

"Nuestro primer objetivo era defender la localidad de la Vilavella que ya había sido desalojada e impedir que el fuego entrara en las viviendas, pese a que en la zona más rural, cerca de la ermita, el incendio afectó a algunas casas", recuerda Ximo de Jesús. "Luego nos trasladaron hasta la zona de barranco junto al barrio Toledo de la Vall d'Uixó que también había sido evacuado donde estuvimos parando el fuego para evitar más daños", afirma el sargento de los bomberos de Castelló, quien también explica que fue un trabajo "titánico porque las llamas eran voraces".

Otra imagen de los alrededores de Betxí donde este domingo trabajan contra el fuego los bomberos de Castelló.

Otra imagen de los alrededores de Betxí donde este domingo trabajan contra el fuego los bomberos de Castelló. / Mediterráneo

El castellonense, quien ha explicado que en este momento siguen los relevos entre compañeros de Castelló, detalla que ellos siempre siguen instrucciones y están a disposición de lo que se les solicite desde el PMA.

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Por el momento, las llamas han arrasado más 4.300 hectáreas hasta primera hora de la tarde de este domingo y, según informa De Jesús, "ya había factores previos para un incendio de esta magnitud: los más de 30 grados de este sábado, la tercera ola de calor, el poniente y el cambio repentino del viento". "La vegetación está seca y si le sumas el viento de poniente favorece las llamas", confirma Ximo de Jesús, quien recuerda que las altas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la orografía del terreno "forman una combinación explosiva y propicia para un incendio de esta magnitud contra el que ahora luchamos".

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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