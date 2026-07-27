Un accidente en la V-31 provoca largas retenciones en la entrada a València este lunes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que complica el tráfico de este lunes en la entrada a València. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho en el Punto kilométrico 11, lo que está provocando largas retenciones.

Esta colisión se suman a las complicaciones habituales de la mañana con las retenciones habituales en la A-7. Además, en la provincia de Castellón se mantienen 7 carreteras cortadas a causa del incendio forestal de la Vall d'Uixó.

Carreteras cortadas por el incendio de la Vall d'Uixó

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado esta mañana de las nueve vías secundarias que permanecerán cerradas hoy a causa del tráfico.

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