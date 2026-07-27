Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

Un accidente en la V-31 provoca largas retenciones en la entrada a València este lunes

La DGT informa que el carril derecho de la V-31 a la altura de Sedaví

Accidente V 31 altura de Sedaví (1)

Accidente V 31 altura de Sedaví (1)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que complica el tráfico de este lunes en la entrada a València. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho en el Punto kilométrico 11, lo que está provocando largas retenciones.

Esta colisión se suman a las complicaciones habituales de la mañana con las retenciones habituales en la A-7. Además, en la provincia de Castellón se mantienen 7 carreteras cortadas a causa del incendio forestal de la Vall d'Uixó.

Carreteras cortadas por el incendio de la Vall d'Uixó

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado esta mañana de las nueve vías secundarias que permanecerán cerradas hoy a causa del tráfico.

Noticias relacionadas

  • CV-200 (en el tramo de Aín / Almedíjar)
  • CV-203 (zona de Caudiel)
  • CV-205 (en el entorno de Tales)
  • CV-215 (a la altura de L'Alcúdia de Veo)
  • CV-219 (en el tramo de Eslida)
  • CV-223 (en los términos de Nules y la Vall d'Uixó)
  • CV-230 (en el término de la Vall d'Uixó)
  • CV-2223
  • CV-2224

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  2. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  5. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  6. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  7. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  8. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas

El incendio de la Vall d'Uixó ya ha arrasado más 7.000 hectáreas

El incendio de la Vall d'Uixó ya ha arrasado más 7.000 hectáreas

Un accidente en la V-31 provoca largas retenciones en la entrada a València este lunes

Un accidente en la V-31 provoca largas retenciones en la entrada a València este lunes

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: 30 medios aéreos se incorporan al operativo contra el fuego que arrasa ya 7.000 hectáreas

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: 30 medios aéreos se incorporan al operativo contra el fuego que arrasa ya 7.000 hectáreas

Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

"Los votantes no se olvidarán de la dana pero el efecto electoral se puede reducir con el tiempo"

"Los votantes no se olvidarán de la dana pero el efecto electoral se puede reducir con el tiempo"

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó: comienzo desolador y noche para la esperanza

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó: comienzo desolador y noche para la esperanza

El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo

El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo

El turismo de estrellas: de nicho minoritario a fenómeno en auge

El turismo de estrellas: de nicho minoritario a fenómeno en auge
Tracking Pixel Contents