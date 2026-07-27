Fuego en Castellón
Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico
Las autoridades solicitan no circular por las zonas próximas al incendio, donde el fuego ya ha arrasado 6.500 hectáreas y afecta 76.000 vecinos de 21 municipios
El grave incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó sigue generando serias afecciones en la movilidad y en la red viaria de la provincia de Castellón. Tras un fin de semana crítico, las condiciones meteorológicas extremas de poniente, viento fortísimo y baja humedad han provocado que las llamas hayan calcinado ya alrededor de 6.500 hectáreas en un perímetro superior a los 48 kilómetros. La emergencia condiciona directamente el día a día de más de 76.000 vecinos repartidos en 21 municipios, entre localidades evacuadas y zonas confinadas por precaución.
Ante la evolución de las llamas y la presencia de humo denso que reduce la visibilidad a niveles peligrosos, los servicios de emergencias mantienen severos cortes de tráfico para proteger a la población y garantizar el paso expedito de los vehículos de extinción.
Carreteras cortadas
Según la última actualización del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emitida a las 09:25 horas de este lunes, un total de nueve vías secundarias permanecen cerradas al tráfico en el entorno del incendio:
- CV-200 (en el tramo de Aín / Almedíjar)
- CV-203 (zona de Caudiel)
- CV-205 (en el entorno de Tales)
- CV-215 (a la altura de L'Alcúdia de Veo)
- CV-219 (en el tramo de Eslida)
- CV-223 (en los términos de Nules y la Vall d'Uixó)
- CV-230 (en el término de la Vall d'Uixó)
- CV-2223
- CV-2224
Dispositivo de seguridad
Tanto la Guardia Civil de Tráfico como la red de Emergencias de la Comunitat Valenciana insisten a los conductores en la importancia de evitar cualquier desplazamiento no imprescindible por los viales de la Plana Baixa y el entorno de la Serra d'Espadà.
Los cortes de carretera tienen como objetivo primordial prohibir el acceso a los municipios desalojados y evitar que los vehículos queden atrapados por cambios repentinos en la dirección del viento y facilitar la circulación sin obstáculos de los camiones de bomberos y unidades terrestres que trabajan sobre el terreno.
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