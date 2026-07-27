Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

Fuego en Castellón

Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Las autoridades solicitan no circular por las zonas próximas al incendio, donde el fuego ya ha arrasado 6.500 hectáreas y afecta 76.000 vecinos de 21 municipios

El incendio forestal de la Vall d'Uixó ayer.

El incendio forestal de la Vall d'Uixó ayer. / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

El grave incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó sigue generando serias afecciones en la movilidad y en la red viaria de la provincia de Castellón. Tras un fin de semana crítico, las condiciones meteorológicas extremas de poniente, viento fortísimo y baja humedad han provocado que las llamas hayan calcinado ya alrededor de 6.500 hectáreas en un perímetro superior a los 48 kilómetros. La emergencia condiciona directamente el día a día de más de 76.000 vecinos repartidos en 21 municipios, entre localidades evacuadas y zonas confinadas por precaución.

Ante la evolución de las llamas y la presencia de humo denso que reduce la visibilidad a niveles peligrosos, los servicios de emergencias mantienen severos cortes de tráfico para proteger a la población y garantizar el paso expedito de los vehículos de extinción.

El incendio forestal en la Vall d'Uixó ayer.

El incendio forestal en la Vall d'Uixó ayer. / Fernando Bustamante

Carreteras cortadas

Según la última actualización del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emitida a las 09:25 horas de este lunes, un total de nueve vías secundarias permanecen cerradas al tráfico en el entorno del incendio:

  • CV-200 (en el tramo de Aín / Almedíjar)
  • CV-203 (zona de Caudiel)
  • CV-205 (en el entorno de Tales)
  • CV-215 (a la altura de L'Alcúdia de Veo)
  • CV-219 (en el tramo de Eslida)
  • CV-223 (en los términos de Nules y la Vall d'Uixó)
  • CV-230 (en el término de la Vall d'Uixó)
  • CV-2223
  • CV-2224

Dispositivo de seguridad

Tanto la Guardia Civil de Tráfico como la red de Emergencias de la Comunitat Valenciana insisten a los conductores en la importancia de evitar cualquier desplazamiento no imprescindible por los viales de la Plana Baixa y el entorno de la Serra d'Espadà.

Noticias relacionadas

Los cortes de carretera tienen como objetivo primordial prohibir el acceso a los municipios desalojados y evitar que los vehículos queden atrapados por cambios repentinos en la dirección del viento y facilitar la circulación sin obstáculos de los camiones de bomberos y unidades terrestres que trabajan sobre el terreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  2. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  5. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  6. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  7. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  8. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas

Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

"Los votantes no se olvidarán de la dana pero el efecto electoral se puede reducir con el tiempo"

"Los votantes no se olvidarán de la dana pero el efecto electoral se puede reducir con el tiempo"

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: 30 medios aéreos se incorporan al operativo contra el fuego que afecta a 76.000 vecinos de 21 municipios

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: 30 medios aéreos se incorporan al operativo contra el fuego que afecta a 76.000 vecinos de 21 municipios

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó: comienzo desolador y noche para la esperanza

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó: comienzo desolador y noche para la esperanza

El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo

El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo

El turismo de estrellas: de nicho minoritario a fenómeno en auge

El turismo de estrellas: de nicho minoritario a fenómeno en auge

Uno de cada cuatro jóvenes valencianos renuncia al alcohol en las fiestas populares

Uno de cada cuatro jóvenes valencianos renuncia al alcohol en las fiestas populares

Limbo y fin de ciclo para los institutos escuela

Limbo y fin de ciclo para los institutos escuela
Tracking Pixel Contents