Uno de cada cuatro jóvenes valencianos renuncia al alcohol en las fiestas populares

Las celebraciones populares, que tienen lugar en su mayoría durante el periodo estival, son uno de los puntos de mayor consumo de alcohol entre los jóvenes. Sin embargo, tal y como asegura el estudio anual de “Hábitos de Consumo de Alcohol en las Fiestas Populares de la Comunitat Valenciana”, realizado por la ONG Controla Club, el porcentaje de adolescentes que afirma no consumir estas bebidas ha aumentado notablemente durante los últimos años, pasando del 15,4% en 2017 al 24,1% en 2025, lo que representa un crecimiento del 56,49% respecto al inicio de la serie histórica.

La secuencia completa de los últimos ocho años indica que en 2018 el porcentaje fue del 16,6%, en 2019 del 18,4%, en 2021 del 19,3%, en 2022 del 20,3%, en 2023 del 22,5% y en 2024 del 23,2%.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTROLA CLUB CON JÓVENES / Redacción Levante-EMV/Controla Club

Escenario nº 1 de primeros consumos de alcohol

A pesar de que cada vez menos jóvenes afirman consumir bebidas alcohólicas, las fiestas populares continúan siendo el principal escenario para los primeros consumos de alcohol. Según los resultados del estudio, estas celebraciones responden a un 40,2% de los casos de estas primeras ingestas, posicionándolo como el que más episodios acumula. A continuación, le siguen el botellón en distintos espacios y periodos del año, con un 27,1%, y las fiestas en casas particulares con un 15,6%.

Por otra parte, la edad de inicio de consumo de estas bebidas se ha mantenido estable durante dos décadas y media, con 14,75 años como media. Sin embargo, el estudio revela que existe un descenso en la frecuencia en la que afirman llegar a un estado de embriaguez, que pasa a ser de una media de 2,52 ocasiones en 2025, lo que significa una reducción del 31,15% frente a las 3,66 de 2021.

Mayor percepción de riesgos

Los datos recogidos también reflejan un ligero incremento en la percepción de los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol en las fiestas populares, con una media general que pasa de 7,2 sobre 10 en 2024 a 7,3 sobre 10 en 2025.

El peligro ante las situaciones de acoso o violencia sexual son los que presentan una mayor concienciación entre los jóvenes, que reciben una valoración de 8,38 puntos en una escala de uno a diez. En segundo lugar, se sitúan los accidentes de tráfico con un 8,16, otra de las consecuencias más peligrosas de hacer un uso inadecuado de esta sustancia.

El resto de los riesgos evaluados de mayor a menor concienciación por parte de los evaluados son: los comas etílicos y lipotimias, valorados con un 7,75 sobre 10; peleas y altercados con un 7,5; problemas con los amigos, pareja o familia con un 7; problemas con la ley y multas por botellón con un 6,9; suciedad y vandalismo con un 6,88; y en última posición, griterío y molestias en las calles con un 6,58.

Cambio social

Según Juan Barcala, director de programas de Controla Club, “todos estos datos evidencian que se está produciendo un cambio sustancial en los hábitos de ocio de adolescentes y jóvenes”. Sin embargo, señala que “hay que tener en cuenta que durante las fiestas estivales se dan unas condiciones especiales para que se produzcan los primeros consumos de alcohol, ya que disminuye, en general, la percepción de los riesgos al haber una mayor permisividad social”. Por ello, afirma que es necesario seguir trabajando en la concienciación sobre el peligro del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes.

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La muestra del informe corresponde a la población adolescente y juvenil que va de los 14 a los 35 años y que ha participado en las actividades de concienciación del programa de prevención del consumo abusivo de alcohol y otras drogas llamado “Si te pasas, te lo pierdes” que la ONG Controla Club, con la financiación de la Conselleria de Sanitat y de las administraciones locales, ha llevado a cabo en algunas de las principales festividades de la Comunitat Valenciana durante 2025.