La Delegación del Gobierno descarta causas naturales en el incendio de la Vall d'Uixó

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana acaba de dar los primeros datos sobre la investigación que se está realizando para desvelar las causas del incendio forestal que, desde el pasado sábado, está arrasando parte de la Sierra de Espadán y que ya ha calcinado 7.200 hectáreas. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que, por el momento, "no parece, no hay y no observamos que haya condiciones naturales meteorológicas" que hayan causado el incendio. De hecho, ha explicado que, aunque el Seprona sigue investigando el posible origen del fuego, todo apunta a que se trata de un hecho ocasionado por la acción humana, ya sea provocado o por alguna negligencia.

Tras la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordinan las labores de extinción, Bernabé ha hecho hincapié en que parece "que no haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que podamos darles información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones".

El incendio de la Vall d'Uixó ha calcinado unas 7.200 hectáreas en un perímetro de 67 kilómetros y las llamas han obligado a evacuar a más de 16.000 vecinos y ya son 21 municipios los afectados.

Pérez Llorca exige contundencia

Ante la magnitud del incendio, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido contundente sobre el castigo para quienes provoquen un incendio de estas características: "Que caiga todo el peso de la ley si hay intencionalidad humana", ha confirmado. Durante su comparecencia, Llorca ha añadido que se deberían endurecer las penas para atentados contra el medio ambiente.

Por otra parte, Pérez Llorca ha explicado que se están realizando mediciones de calidad del aire y del agua por si se decice que los 16.000 vecinos desalojados vuelvan a sus casas.