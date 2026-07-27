¿Cuánto cobra un bombero forestal en la Comunitat Valenciana?

La combinación de condiciones climáticas extremas y el estado de la vegetación de las zonas afectadas por los incendios de la Comunitat Valenciana representan un peligro no solo para los ciudadanos, sino también para los bomberos forestales que deben hacer frente a las llamas. Incendios como el de la Vall d'Uixó en Castelló representan un peligro crítico y potencialmente mortal para el equipo de bomberos que en ocasiones deben hacer frente a fuegos rápidos e impredecibles.

Esta situación de nivel de emergencia extrema en toda la Comunitat Valenciana y ante una posible nueva ola de calor en próximos días hace inminente que se vayan a dar más incendios. Un contexto que reconoce la labor vital de los bomberos forestales y además pone sobre la mesa la pregunta sobre qué tanto reciben estos por proteger a la naturaleza y salvar vidas arriesgando la suya propia.

El sueldo de un bombero depende de la comunidad autónoma

El sueldo de un bombero en España tras superar la oposición suele estar entre 25.000 y 29.000 brutos anuales, después dependerá de la posición que adopte en el cuerpo. Pero el factor que más influirá en adelante será la comunidad autónoma en la que se encuentre y entre las que la Comunidatat Valenciana va a la cabeza según los euros brutos que se pueden llegar a cobrar.

Salario de un bombero en España

Comunidad Valenciana: entre 33.000 y 47.000 €

entre 33.000 y 47.000 € Navarra: entre 44.000 y 46.000 €

entre 44.000 y 46.000 € Región de Murcia: entre 29.000 y 45.000 €

entre 29.000 y 45.000 € Comunidad de Madrid: entre 40.487 y 44.036 €

entre 40.487 y 44.036 € Andalucía: entre 30.000 y 40.000 €

entre 30.000 y 40.000 € Cataluña / Extremadura: entre 29.000 y 40.000 €

entre 29.000 y 40.000 € Castilla y León: entre 29.000 y 39.000 €

entre 29.000 y 39.000 € País Vasco: entre 30.000 y 38.000 €

entre 30.000 y 38.000 € La Rioja: entre 35.000 y 36.000 €

entre 35.000 y 36.000 € Aragón: entre 31.000 y 32.000 €

entre 31.000 y 32.000 € Islas Baleares: entre 19.000 y 32.000 €

entre 19.000 y 32.000 € Castilla-La Mancha: entre 25.000 y 29.000 €

entre 25.000 y 29.000 € Asturias: entre 24.000 y 26.000 €

entre 24.000 y 26.000 € Galicia: entre 18.000 y 21.000 €

Dentro de la Comunitat Valenciana, los bomberos forestales están gestionados a través de la empresa pública SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servis D'emergències), con un salario base de 1.290,85 euros en 2026. El sueldo bruto anual estimado de un bombero forestal en la Comunitat Valenciana se sitúa entonces en unos casi 35.000 euros.

Hay que tener en cuenta que a este sueldo se le añadirán los diferentes complementos de antigüedad, complemento de dedicación, complemento de productividad, complemento de destino, horas extras y señaladamente el plus de peligrosidad sobre todo en esta temporada estival condicionada por las diarias alertas de incendios que mantienen a los bomberos en el ojo del huracán.