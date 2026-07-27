Vaivén
Los helicópteros no pueden con Sánchez
El ruido de las hélices de un helicóptero es molesto. Qué decir si son una decena de helicópteros y aviones los que sobrevuelan una zona. El sonido, intenso y desagradable, se ha convertido estos días en el acompañamiento musical de las intervenciones de las autoridades ante el PMA del incendio de la Vall d'Uixó, una complicación con la que ha lidiado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sacado su 'Manual de resistencia' también para la ofensiva auditiva de las aeronaves.
Sánchez ha aguantado toda su intervención con el sonido de fondo de las hélices, sin detener el discurso ni verse interrumpido. Sencillo no es como puede corroborar el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que el domingo tuvo que interrumpir su explicación ante la imposibilidad de mantener el hilo de su explicación con el constante golpeo sonoro.
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