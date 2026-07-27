Vaivén
El incendio de la Vall d'Uixó salta a la prensa internacional
El fuego ocupa la portada en medios como el diario británico The Guardian, con imágenes en el término de Onda y de Betxí
L-EMV
El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d’Uixó ha alcanzado ya repercusión internacional y ocupa la portada en medios como el diario británico The Guardian, con imágenes del fuego en el término de Onda y de Betxí.
En su información, el periódico destaca que los bomberos de Francia y España trabajan a contrarreloj para controlar los "enormes incendios" forestales antes de que una nueva ola de calor, prevista para esta semana, complique todavía más las labores de extinción.
Las imágenes del incendo aparecen en la portada de su edición digital y son visibles nada más acceder a la web, recalcándo la importancia del mismo, ya que el fuego ha obligado a evacuar a unas 16.000 personas y a confinar a más de 60.000 vecinos de las localidades afectadas. Además, el incendio ha arrasado ya alrededor de 7.500 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los episodios forestales más graves registrados recientemente en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas