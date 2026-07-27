El incendio de la Vall d'Uixó salta a la prensa internacional

El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d’Uixó ha alcanzado ya repercusión internacional y ocupa la portada en medios como el diario británico The Guardian, con imágenes del fuego en el término de Onda y de Betxí.

En su información, el periódico destaca que los bomberos de Francia y España trabajan a contrarreloj para controlar los "enormes incendios" forestales antes de que una nueva ola de calor, prevista para esta semana, complique todavía más las labores de extinción.

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El incendio, en la portada del diario británico The Guardian / Levante-EMV

Las imágenes del incendo aparecen en la portada de su edición digital y son visibles nada más acceder a la web, recalcándo la importancia del mismo, ya que el fuego ha obligado a evacuar a unas 16.000 personas y a confinar a más de 60.000 vecinos de las localidades afectadas. Además, el incendio ha arrasado ya alrededor de 7.500 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los episodios forestales más graves registrados recientemente en la zona.