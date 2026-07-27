La jueza de la dana cita al vicepresidente Martínez Mus por los informes de carreteras el 29-O

Otro representante del Consell pasará por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Catarroja para declarar en la causa de la dana: Vicent Martínez Mus. La instructora del caso ha emitido un auto este lunes en el que pide la citación como testigo del hoy vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, responsabilidades que ya ocupaba el 29 de octubre de 2024 y por las que precisamente reclama la jueza su presencia, sin especificar fecha.

La magistrada encargada de investigar el caso se apoya en los archivos que se enviaron el 29 de octubre por el grupo de Whatsapp "Consell PP" y en el que estaba el informe sobre el CEGESEM -Centro de Gestión y Seguridad Vial- donde se detallaba el estado de las carreteras durante esa jornada y que fueron remitidos por Martínez Mus, encargado de las infraestructuras autonómicas.

Así, según expone la jueza en su auto, estos "hacen referencia a poblaciones pertenecientes a la cabecera del barranco del Poyo y de barrancos tributarios del mismo, cuyas carreteras se vieron afectadas por las inundaciones y fueron cortadas" al tiempo que también "hace referencia a otras poblaciones donde se produjeron fallecimientos y lesiones que son objeto del presente procedimiento".

Con ello, la jueza expone que esta información "afectaría, en consecuencia, a diversas localidades y zonas en las que se produjeron resultados mortales y lesivos, y serían indicativas de la gravedad de la situación y de las zonas en las que tenían lugar las precipitaciones de mayor intensidad". "Lo anteriormente expuesto conlleva la procedencia de la declaración testifical del Conseller de Medioambiente e Infraestructuras", añade pidiendo así la citación de Martínez Mus.

Noticias relacionadas

El hoy vicepresidente tercero del Ejecutivo autonómico se sumará a la lista de miembros del Consell que han pasado por el juzgado a comparecer en la causa. Las últimas han sido la que el 29 de octubre de 2024 era portavoz del gobierno valenciano y responsable de Hacienda, Ruth Merino, hoy secretaria autonómica de Relaciones con la Unión Europea, y la vicepresidenta y entonces encargada de los Servicios Sociales, Susana Camarero. También ha comparecido Juanfran Pérez Llorca como testigo antes de ser president por sus conversaciones con Carlos Mazón esa tarde.