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Marzà 'vuelve' por las Corts

Los diputados de Compromís despiden a Vicent Marzà de las Corts,en junio de 2024.

Los diputados de Compromís despiden a Vicent Marzà de las Corts,en junio de 2024. / José Cuéllar/Corts Valencianes

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Redacción Levante-EMV

València

Un 1 de julio de 2024, Vicent Marzà renunciaba tras 9 años a su escaño en las Corts tras haber sido elegido eurodiputado. Dos años después, en otro día de julio, esta vez un 27, Marzà ha reaparecido por el parlamento valenciano. Lo ha hecho, eso sí, sin intervención pública, ni acta de diputado, ni intención (al menos de momento) de volver a serlo vista su aventura en Bruselas, que continúa.

No obstante, su paso este lunes por el Palau dels Borja (al que ha acudido después de pasar por el incendio de la Vall d'Uixó una hora antes) ha levantado cierta expectación en Compromís al ver que se reunía en la cafetería con Carles Esteve, portavoz de Iniciativa, en un momento en el que la coalición aún tiene pendiente determinar sus alianzas para el ciclo electoral de 2027. Su visita también ha provocado reencuentros con varios diputados de otras formaciones con quien ha mostrado buena sintonía como la socialista María José Salvador, con quien compartió pleno del Consell entre 2015 y 2019.

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