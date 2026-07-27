El incendio de la Vall d'Uixó afronta la noche con cierto "optimismo" tras una mañana complicada sin los 25 medios aéreos operativos por el viento

El viento con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora era, según las previsiones, la principal amenaza para el operativo de extinción del incendio de la Vall d'Uixó, declarado el sábado y que ya ha obligado a evacuar a 16.000 personas y confinar a otras más de 60.000. Y así lo ha sido a lo largo de la mañana porque las ráfagas han avivado las llamas en los puntos más críticos y han impedido que los más de 25 medios aéreos desplegados en la zona hayan podido volar "por seguridad". Así lo ha explicado uno de los jefes de la Extinción, Raúl Gil, tras la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de la tarde, quien ha destacado que se han vivido un par de horas de gran "incertidumbre". De hecho, las llamas han calcinado 300 hectáreas más y ya son 7.500 las arrasadas por el fuego según el último balance de la Generalitat.

La situación ha sido crítica en algunos puntos, como en las cercanías de Aín, donde se ha temido porque el fuego saltara la carretera 223 y continuara su expansión. Pero, a partir del mediodía, algunos de los puntos más críticos han empezado a crear "zonas de clareo" y eso ha permitido que los medios aéreos hayan vuelto a poder volar, lo que "nos ha permitido controlar la situación". Solo ha podido volar algún helicóptero de forma aislada. Uno de los principales objetivos ha sido proteger a la ciudadanía y los núcleos urbanos por si "se producía algún rebrote o avance", explicaba Valderrama.

Segunda reunión del Cecopi esta tarde para evaluar el incendio de la Vall d'Uixó. / GVA

A partir de ahora, el dispositivo trabaja intensamente para llegar a la noche en las mejores condiciones posibles, aunque se descarta que el incendio pueda darse por estabilizado a lo largo de la jornada. Lo hace ayudado por la entrada de la brisa, que está permitiendo que el humo estancado sobre la zona se disperse y haya mayor visibilidad. Las labores se intensifican para llegar a la puesta de sol sin ningún "punto de emergencia" porque será entonces cuando se abra una "ventana de oportunidad" con la llegada del viento suave de poniente, un aumento de la humedad y una bajada de las temperaturas. De hecho, para hoy, se esperan las mínimas más bajas de las últimas semanas.

Según confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las características del viento han cambiado y, desde hace un par de hora, es una brisa que está aportando mayor humedad. A las cinco de la tarde esta está entre el 50 y el 60 % y la "previsión es que siga aumentado hasta la noche", cuando alcance niveles de entre el 80 y el 90 %. Esta brisa también hará que el humo encajonado ahora sobre Montanejos, se propague durante todo el valle del Millars.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el puesto de mando del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) / ÁNGEL SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Los evacuados aun no pueden volver

Los 18 municipios desalojados por el incendio no podrán volver en sus casas y la situación se mantendrá hasta mañana. Es la decisión adoptada este lunes en el Cecopi y que ha confirmado en su declaración el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tra la reunión de la tarde. En esta segunda reunión del día ha habido un amplia presencia de representantes de Consell desde el president Juanfran Pérez Llorca, acompañado por los vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus. Tampoco han faltado representantes del Gobierno como la valenciana Diana Morant, la ministra Sara Aagesen o la delegada de Gobierno Pilar Bernabé.

Será a partir de esta tarde cuando se comience a valorar la situación de cada municipio, pero lo que es seguro es que muchos de ellos seguirán evacuados durante el martes. Esta decisión se abordará en la siguiente reunión del Cecopi que tendrá lugar a partir de las siete de la tarde, aproximadamente.

Debido al incendio de la Vall d'Uixó, el Ayuntamiento de Onda informa de una serie de restricciones en el uso del agua corriente decretadas por la Conselleria de Sanidad que afecta a 16 municipios de la zona del incendio de Vall d'Uixó. Hasta nuevo aviso, se pide:

No utilizar agua potable para beber, cocinar o preparar alimentos.

En cambio, sí puede usarse para el resto de usos: limpieza, higiene o como agua de cisterna.

En principio, la restricción se mantendrá hasta que los análisis confirmen que el suministro es "completamente seguro". Estos municipios son La Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Tales, Onda, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Suera, Villamalur, la Vall d'Uixó i Betxí.

A mediodía, en su intervención ante los medios, el president Juanfran Pérez Llorca ha explicado que se estaban realizando mediciones de la calidad del aire y del agua de los 18 municipios evacuados, así como de los confinados.

Prevención, competencia de las autonomías

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que la prevención se debe aplicar los 365 días del año y que estas labores corresponden a las comunidades autónomas que son las que tienen que planificar esta prevención "y cumplirla". Asimismo, frente a los negacionistas del cambio climático y los bulos de la ultraderecha sobre que se impide limpiar los montes, la ministra ha asegurado que son falsedades. "La ley de montes permite podar, limpiar el monte y realizar muchas de las tareas de prevención".

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Igual que Sánchez esta mañana, ha reivindicado el pacto de estado frente a la emergencia, una propuesta que se planteó hace menos de un año. Y como el líder del Ejecutivo ha explicado que se han calcinado seis veces más hectáreas que el pasado año. "Está siendo peor que el verano de 2025 que ya nos pareció terrible", ha afirmado.