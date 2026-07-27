PP y Vox prohíben usar el burka en espacios públicos y endurecen el acceso a migrantes a las ayudas públicas

Lo que en marzo fue una moción puramente declarativa en el pleno de las Corts, este lunes se ha aterrizado en la ley. El PP ha aceptado en las Corts la ofensiva de Vox contra el burka y el niqab y ha incorporado a la ley de Acompañamiento las enmiendas por las que se prohíbe su uso espacios públicos como los centros de salud, el transporte público autonómico o los centros educativos, prohibiciones que se suman al texto firmado conjuntamente para impedir que el personal funcionario autonómico pueda llevar estas prendas, que también ha salido adelante.

La alianza de populares y voxistas exhibida la semana pasada para aprobar definitivamente los Presupuestos de la Generalitat para 2026 se ha complementado este lunes en la Comisión de Hacienda con las enmiendas a la oficialmente ley de Medidas Fiscales, un cajón de sastre normativo donde los socios parlamentarios han salpimentado con cambios legislativos los acuerdos más vinculados a partidas económicas. Y ahí es donde el partido ultra ha encontrado el espacio para incorporar sus exigencias vinculadas especialmente con las personas extranjeras.

Así, al endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas públicas con el concepto de prioridad nacional y el aumento del tiempo de empadronamiento para poder optar a prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión, se suman las prohibiciones de usar prendas como el burka o el niqab en espacios públicos de la Comunitat Valenciana. Estas no se realizan de manera directa, ya que no hay referencia explícita a esta indumentaria, sino que lo hace obligando a mantener "el rostro sustancialmente descubierto".

El síndic de Vox, José María Llanos, saluda al president Juanfran Pérez Llorca tras aprobar los presupuestos, la semana pasada. / Ana Escobar / EFE

Para ello, PP y Vox han aprobado cambiar la normas de Convivencia del Sistema Educativo, la de Salud, la de Espectáculos o la de Movilidad. En todas ellas se obliga a mantener "el rostro sustancialmente descubierto". Asimismo, Vox también logra imponer otra de sus exigencias: la prohibición del niqab y del burka en la Función Pública. Ambos partidos han pactado una enmienda que obliga a los trabajadores públicos a "mantener el rostro sustancialmente descubierto durante la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro" para "garantizar el derecho de la ciudadanía a su plena identificación visual".

PP y Vox han justificado esta prohibición hablando de motivos de "seguridad", pero también han señalado cuestiones como no obligar a las mujeres a llevar ciertas vestimentas que ocultan su rostro. PSPV y Compromís han criticado que el problema del "rostro cubierto" es el de la forma de actuar de los aliados parlamentarios que aprueban a través de estas enmiendas modificaciones de calado por la puerta trasera, en tiempo estival y sin pasar por los preceptivos informes de la Abogacía o el Consell Jurídic Consultiu.

Rebaja del Impuesto de Patrimonio

Porque la prohibición del burka ha sido solo una parte de todo lo aprobado por populares y voxistas que han vuelto a mostrar lo engrasado que está su pacto. Ambos partidos han hecho casi un pleno en el cruce de apoyos, con la sola excepción de una enmienda del PP en un cambio de promoción interna dentro de la ley de Policías Locales y la retirada de la modificación de la ley de Publicidad Institucional que permitía al Consell recuperar los actos de inauguración, entrega de llaves o colocación de placas conmemorativas ante proyectos y obras impulsadas por la Generalitat.

Así, entre las medidas que han sacado adelante está el incremento de 15 meses a tres años del tiempo de empadronamiento para optar a la Renta Valenciana de Inclusión, que se prohíban los menús "especiales" en los comedores escolares salvo prescripción médica, cerrando la puerta así a ofrecer el conocido menú halal, varias reformas urbanísticas o una nueva rebaja fiscal para las rentas más altas con la exención del Impuesto de Patrimonio hasta los dos millones de euros, duplicando su umbral.

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"El PP ha dejado de comprar el discurso racista de Vox para darle rango de ley, es un día triste", ha expresado el responsable de Hacienda del PSPV, José Díaz. "La vergüenza no es que los extremistas de Vox propongan toda su basura, la pena es que el PP se arrodille ante ello", ha indicado el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Ambas formaciones han visto cómo PP y Vox les han tumbado las casi 200 enmiendas planteadas donde incluían, entre otras, pasar las ayudas de la Fundación Toro de Lidia a equipos de emergencias, recuperar la prohibición de las terapias de conversión o blindar la vivienda pública de forma permanente.