Ya son 8.500 hectáreas afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó y 72 kilómetros de perímetro

Un amplio dispositivo continúa trabajando en las labores de extinción del incendio declarado el sábado 25 de julio en término de la Vall d’Uixó. Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Castellón, el fuego ha afectado ya a 8.500 hectáreas y registra 72 kilómetros de perímetro.

Tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) celebrada a las 19.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la Vall d’Uixó, el incendio se mantiene activo. Este lunes el dispositivo ha contado con la participación 30 medios aéreos apoyados por más de 400 efectivos que están dimensionados en base a las necesidades del incendio. Entre ellos, participa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Municipios desalojados

Se mantienen desalojados los siguientes municipios: Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, la pedanía de Artesa (Onda), así como urbanizaciones de Betxí.

Los 6.000 vecinos evacuados de los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant de Josep de La Vall d'Uixó pueden volver a sus domicilios de forma inmediata, aunque se mantiene el confinamiento de toda la localidad hasta las 08.00 horas y se está preparando un dispositivo para permitir el lunes el regreso de la residencia desalojada. Del mismo modo, se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el incendio hasta las 23:59 horas de mañana. Así, lo ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del tercer Cecopi de la jornada junto al el director de Extinción, Raúl Gil. Mañana habrá una nueva reunión a las 10.00 horas y se revaluará la situación de los municipios afectados.

Por tanto, en la actualidad se mantienen activas 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos completos, y un área residencial de Betxí. La población evacuada suma las 16.000 personas y de estas 500 se encuentran atendidas en espacios habilitados en las poblaciones limítrofes de Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.

Confinamiento

Por lo que respecta al confinamiento, se mantienen en esta situación las más de 65.000 personas residentes en los municipios de Betxí, Onda y la Vall d’Uixó. Solo en esta última localidad, y en el caso de que el incendio se desarrolle en las condiciones actuales, está previsto que se levante el confinamiento a partir de las 08:00 horas de mañana martes.

No acceder a la zona del incendio

Desde la Diputación de Castellón y con el fin de garantizar la seguridad y que todos los medios de emergencia puedan trabajar de manera ágil, eficaz y con todas las garantías, se insiste en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio.

Llamamiento a la tranquilidad

Asimismo, Valderrama ha realizado un llamamiento a "la tranquilidad" de la ciudadanía, y les ha agradecido "su paciencia y el cumplimiento de las normas que se establecen" porque es "beneficioso para todos y para ellos estar evacuados en algunos municipios ya que puede haber un nuevo conato que afecte a su seguridad" y para que los servicios esenciales puedan realizar su trabajo.

El viento ha impedido actuar a los medios aéreos por la mañana

Ha explicado que hasta las 15.30 horas del lunes no han podido comenzar a actuar los medios aéreos por la inmersión térmica que se ha producido y esta noche con el incremento de la humedad relativa que se va a producir en toda la zona geográfica que está afectada, que se prevé de un 80% aproximadamente, "se puede abordar la situación más preocupa a los servicios esenciales y así poder avanzar hacia el día de mañana".

Por su parte, el director de Extinción, Raúl Gil, ha destacado que la diferencia de la situación respecto a la del domingo es que "a estas mismas horas este domingo estábamos corriendo prácticamente detrás del incendio, y hoy ya no es así".

"A estas mismas horas este domingo estábamos corriendo prácticamente detrás del incendio, y hoy ya no es así"

Así, ha destacado que el dispositivo "está mucho más posicionado y está trabajando sobre puntos concretos".

Un viento suave por la noche y un tapón

Además, se prevé que la evolución meteorológica esta noche "va a ser de un viento suave, muy suave y va a haber también una especie de tapón que va a impedir que haya mucho oxígeno con lo cual todas las llamas que pueda haber en frente del fuego va a ser favorable para poder trabajar junto al aumento de humedad".

De este modo, el dispositivo operativo se dispone a consolidar dos puntos, que son Aín y Tales-Onda, que son dos puntos muchos más estrechos, y a partir de ahí se procederá a trabajar en todo el frente del fuego a diferencia que ayer invadía la Sierra de Espadán. "Las previsiones son moderadamente optimistas, y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización, pero todavía está el fuego activo", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que a primera hora de la mañana "se hará un vuelo de reconocimiento y en cuanto que esté disponible saldrán todos los medios porque puede haber una ventana de dos, tres, cuatro, o cinco horas que hay que aprovecharlas" y que "se centrarán sobre todo también en trabajo terrestre". "Vamos a reforzar todo el dispositivo terrestre y aprovechar las horas de vuelo que tengamos", ha apostillado.

Coves de Sant Josep

Por otro lado, desde les Coves de Sant Josep han informado que este martes 28 de julio, les Coves de Sant Josep, el Poblat de Sant Josep y el resto de servicios reabren al público y recuperan su actividad con total normalidad.

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Desde este organismo quieren transmitir un mensaje de tranquilidad: el Paratge de Sant Josep no ha resultado afectado directamente por el incendio. El cierre de estos últimos días se ha realizado únicamente por motivos de prevención y seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.