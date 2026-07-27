El turismo de estrellas: de nicho minoritario a fenómeno en auge

Cada vez más gente se muda a las grandes ciudades donde la vorágine, la actividad constante y el ruido pasa a formar parte de la vida diaria. Por fin, llega el periodo vacacional, y para aquellos que buscan tranquilidad y desconexión, la respuesta está en el cielo despejado de los territorios de interior, como los de la Comunitat Valenciana, con su amplio catálogo de puntos de observación Starlight, el sello que acredita los lugares con el entorno y las herramientas para hacer que la gente disfrute del cielo nocturno.

"El turismo de estrellas es desconectar del día a día para reconectar bajo las estrellas con la naturaleza y las personas", es como describe este fenómeno Dragana Lukic, experta en astroturismo.

La también encargada de turismo y responsabilidad social en Ribamar, el primer Camping Starlight de la Comunitat Valenciana, observa cada año cómo se reúnen abuelos y nietos, parejas, familias y grupos de amigos. La edad no importa, lo que todos ellos tienen en común es la curiosidad por conocer el cielo, observar por primera vez la Vía Láctea y, en muchas ocasiones, el interés por la naturaleza.

Actividad en camping Ribamar / Redacción Levante-EMV/turismodeestrellas.com

"Viene gente de València, que está rodeada de pueblos maravillosos para ver el cielo estrellado, y, sin embargo, lleva años sin ver la Osa Mayor y Menor", cuenta Dragana Lukic. Puntualiza el carácter curioso de los turistas, que se tumban mirando hacia arriba mientras ella les cuenta historias sobre la astronomía y el territorio en el que se encuentran. El interés llega hasta los más pequeños: "a veces los niños hacen preguntas que no sabes muy bien cómo responder", comenta la experta entre risas.

Interés astronómico que se despierta y permanece

Esa curiosidad por la astronomía es la que ha sentido Neus Cárcel, de 22 años, desde pequeña. "Siempre me ha gustado lo relacionado con el cielo y mi padre me regaló hace unos años una visita al Observatorio Astronómico de la Universitat de València, en Aras de los Olmos", cuenta. Recuerda los telescopios y las instalaciones, y cómo vio Júpiter, Saturno y la Luna, el ambiente familiar que la rodeaba y los niños que disfrutaban la jornada.

Rosario Botella, de la misma edad que Neus, comenzó a investigar sobre el turismo de estrellas en una asignatura sobre geografía en la universidad, a raíz de conocer la existencia del eclipse del 12 de agosto. Su interés fue aumentando a medida que conocía más información sobre los distintos observatorios e la Comunitat Valenciana, y finalmente realizó una visita al observatorio astronómico turístico de Culla en una experiencia que combina experimentación, observación y divulgación.

"Yo creo que lo que más sorprende es ver las estrellas y empezar a saber diferenciarlas", cuenta Rosario. Reconoce que al estar en una ciudad con contaminación lumínica, una vez apagadas las luces del pueblo impresiona ver el cielo de esa manera, "ver la Luna tan grande y tan detallada, sorprende mucho", dice. Y coincide con Lukic en la tranquilidad que se desprende cuando afirma que "se pasa el tiempo volando".

El eclipse pone el foco en el astroturismo

La experta en astroturismo asegura que el interés en este tipo de vacaciones ha aumentado respecto a hace unos años y lo achaca al fenómeno del eclipse del próximo mes, que "ha hecho a la gente volver la vista hacia las estrellas".

Como el primer Camping Starlight de la Comunitat Valenciana, los trabajadores de Ribamar han sido testigos de primera mano del auge de personas interesadas en actividades astronómicas, ya que de concertar reuniones a las que acudían unas 15 personas han pasado a acoger a un total de 130 participantes en el transcurso de un año y medio.

"Esta curiosidad es algo puntual por el eclipse de agosto y el próximo trío de eclipses, por eso están surgiendo empresas y proyectos alrededor de estos eventos, pero creo que más adelante se encontrará un punto de estabilidad, en el que el interés baje un poco y se mantenga", dice Dragana Lukic.

Dragana Lukic / Redacción Levante-EMV/turismodeestrellas.com

Rosario es una de las personas que ha desarrollado su afición por la astronomía a raíz del eclipse. Al investigar sobre el astroturismo, conoció varios observatorios que no se quedaron solamente en información útil para su trabajo universitario. "Ya en octubre, cuando empecé a indagar, se podían concertar visitas para ver el eclipse, me llamó la atención y reservé en el Observatorio Astrofísico de Javalambre para verlo desde allí", cuenta.

Neus opina que, aunque no sea desde un observatorio, el eclipse es una gran oportunidad para presenciar un fenómeno extraordinario, y que a pesar de que no exista un interés astronómico, todas las personas que puedan deberían verlo. "La que yo hice es una actividad que recomendaría, más ahora que se va a dar este suceso y que desde Aras de los Olmos, donde yo fui, se va a ver muy bien", afirma, aunque reconoce que en su entorno solo ella lo siente de esa manera y sus amigos no tienen pensado ir a verlo.

"Por ejemplo, yo creo que a mis padres les entretuvo la actividad en el observatorio, pero a lo mejor si no eres muy aficionado al tema, es una experiencia que te puede gustar, pero no es tu sitio", dice.

Una oportunidad didáctica para la astronomía

Según Dragana Lukic, el eclipse ha tenido, además, una labor fundamental en la divulgación sobre una ciencia que puede parecer compleja como es la astronomía. Pone el foco en la labor ejercida mediante redes sociales por parte de influencers que han explicado los fenómenos del cielo de una forma cercana y fácil de entender, lo que abre todo un campo de posibilidades a los espectadores, promoviendo su interés y sintiendo la ciencia como algo que forma parte de la vida, en lugar de algo alejado para personas expertas en el tema.

"Hasta el momento había un punto de vista muy elitista de lo que era la astronomía y la astrofísica, un muro puesto por la propia sociedad científica que no permitía que las personas accedieran de una forma divertida, sencilla y curiosa", cuenta la experta. Sin embargo, afirma que al quitar esa presión, utilizar lenguaje sencillo explicar las cosas con palabras normales, juntando además mitología, historia y sucesos de la vida diaria, la gente se maravilla, se prenda y repite.

Actividad de día en el camping Ribamar / Redacción Levante-EMV/turismodeestrellas.com

La fidelización del turismo de estrellas

Si hay algo en lo que coincide cualquiera con el que hables del turismo de estrellas es en que, una vez lo pruebas, esa tranquilidad te engancha y quieres repetir. "Las personas alojadas que participan en alguna de nuestras actividades, repiten durante su estancia en el 70% de las veces y respecto a los huéspedes, tenemos muchísimo cliente extranjero en invierno, y la temporada de verano con reservas más reducidas", cuenta. Afirma que, a pesar de que hay gente nueva, los clientes de un año a otro, generalmente son los mismos.

Neus Cárcel corrobora que ella también tiene pensado volver a experimentar el astroturismo, y el único motivo por el que todavía no lo ha hecho es por falta de tiempo para informarse adecuadamente sobre las actividades disponibles. "Me encantó ver los planetas tan de cerca, más aún yo, que soy de València y no veo las estrellas normalmente", cuenta, y afirma que la mejor forma de describir la sensación es "impresionante".

Un tipo de vacaciones compatible con otros

El turismo de estrellas, además de ser una oportunidad distinta de aprender sobre lo que rodea el planeta con tus seres queridos o contigo mismo, es perfectamente compatible con otro tipo de vacaciones. Dragana Lukic afirma que pasar el día en la playa y realizar por la noche alguna actividad relacionada con la astronomía, es perfectamente compaginable, aunque recalca que es necesario estar abierto a vivir la experiencia y tener un mínimo de motivación por ese tipo de jornadas.

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El contraste entre el astroturismo y otro tipo de experiencias vacacionales es grande, Neus Cárcel afirma que la principal diferencia es la costumbre que se ha establecido de visitar otros países y hacer otro tipo de turismo, y que, sin embargo, no ocurre con el turismo de estrellas, que a su parecer es iguas o más interesante. Sin embargo, coincide con la experta y reconoce que el interés por ello no se despierta en todo el mundo, pero comenta que si se promoviese, esta curiosidad podría ser más frecuente.