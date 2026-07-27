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Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego afecta a 76.000 personas de 21 municipios
Pedro Sánchez visita a mediodía la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó
La mayoría de los evacuados se traslada a otra vivienda y unos 500 son realojados
Las llamas han afectado a la rutina de 76.000 personas de los 21 municipios (fundamentalmente de la Plana Baixa) que han sido, o bien desalojados, como es el caso de la Vilavella, Almedíjar, Azuébar, Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí y Onda, y algunas zonas de la Vall d’Uixó, o confinados como las localidades de Vall d’Uixó, Betxí o también en Onda.
El calor, el viento de poniente y las fuertes rachas unidos a la escasa humedad han provocado que el fuego se extendiera a gran velocidad calcinando, hasta este domingo, unas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.
Paloma Aguilar
Las cifras del virulento incendio de Castellón: 76.000 vecinos de 21 zonas afectadas y 6.500 hectáreas quemadas
El incendio, voraz e incontrolable durante los primeros días, que comenzó el pasado sábado en las inmediaciones del barrio Carbonaire de la Vall d’Uixó deja ya cifras tristemente escalofriantes en la provincia de Castellón que los vecinos seguro que recordarán durante mucho tiempo.
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Nuevo aviso sobre las carreteras afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó
La Generalitat mantiene las medidas de confinamiento y evacuación establecidas en los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó
La Generalitat, a través de la Conselleria de Emergencias e Interior, va a mantener las medidas de confinamiento y evacuación establecidas en los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, según se ha acordado en la reunión del CECOPI celebrada esta tarde y en la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Vídeo con los trabajos de los bomberos de Castelló en el incendio de la Vall d'Uixó
Paloma Aguilar
Cortes de tráfico por el incendio forestal de la Vall d'Uixó: Estas son las 9 carreteras afectadas
Varios tramos de un total de nueve viales cercanos a las localidades afectadas por el incendio que comenzó este sábado en la Vall d'Uixó permanecen ese domingo cerradas al tráfico, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo y del Equipo de Voluntarios Digitales en Emergencias de la Comunitat Valenciana.
Marta Solsona
Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
El confinamiento decretado por la Generalitat Valenciana a causa del incendio forestal de la Vall d'Uixó tendrá este lunes un importante impacto en la actividad laboral de Onda, Betxí y la Vall d'Uixó. Los vecinos de estos municipios no podrán acudir a sus puestos de trabajo, tanto si desempeñan su actividad dentro de su localidad como si trabajan en otro municipio, salvo en el caso de los servicios esenciales.
Avamet comparte una imagen de las llamas en el Montí (Onda) y prevé una noche con un escenario menos adverso
El incendio forestal de la Vall d’Uixó continúa activo en la Serra d’Espadà durante la noche de este domingo. Según ha informado Avamet a las 22.05 horas, el fuego está afectando en estos momentos al Montí (Onda) y avanza en dirección a Tales.
Avamet señala, no obstante, que las condiciones meteorológicas previstas para esta próxima noche no serán tan desfavorables como las registradas la noche anterior, lo que podría ofrecer un escenario algo menos adverso para los trabajos de extinción.
URGENTE: Comunicado de la Diputación de Castellón
Como consecuencia del incendio declarado durante la mañana del sábado en La Vall d'Uixó, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló continúa trabajando dentro de un amplio dispositivo de efectivos.
Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA en la tarde de este domingo, se informa que el incendio sigue activo. Durante la jornada de este domingo han trabajado 25 medios aéreos y más de 450 efectivos.
La complicada situación en diversos sectores del incendio ha obligado a nuevos desalojos, sumándose Azuébar y Almedíjar a la lista de municipios.
En estos momentos, los municipios desalojados son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, urbanizaciones de Betxí y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 18 evacuaciones, siendo 16 de núcleos urbanos completos y dos en zonas de Betxí y la Vall d’Uixó.
Se han desalojado a 16.000 personas, de las cuales 700 continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en diferentes municipios de Onda, Segorbe, Nules y Moncofa. Además, están confinados los municipios de Betxí, La Vall d’Uixó y Onda.
Con el fin de garantizar la seguridad y que todos los medios de emergencia puedan trabajar de manera ágil, eficaz y con todas las garantías, el desalojo y confinamiento de los municipios se mantiene durante el día de mañana y hasta que la evolución del incendio lo permita. En estos momentos, hay más de 6.519 hectáreas afectadas y 48,7 kilómetros de perímetro.
Desde la Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana trasladan el agradecimiento a los medios trasladados a la zona del incendio como los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia, la UME y ayuntamientos.
Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se insiste en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio. En todo momento seguir indicaciones de servicios de seguridad y emergencias y seguir la comunicación a través de los canales oficiales.
Paloma Aguilar
Ximo de Jesús, bombero de Castelló en las tareas de extinción: "Es el incendio más impresionante de todos los que he visto en mis 26 años de servicio"
Cuando se activó el necesario dispositivo de apoyo de forma urgente a las tareas de extinción del incendio que se había iniciado en la Vall d'Uixó, el sargento del Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló, Ximo de Jesús, junto a otros compañeros y medios terrestres se dirigieron de forma inmediata hacia las localidades afectadas siguiendo los planes establecidos. A las 13.30 horas de este sábado, esta avanzadilla con el turno de guardia a la que luego se sumaron más compañeros y el relevo llegaron a la zona cero cumpliendo órdenes según el protocolo implantado en función de cómo iban evolucionando las llamas y dirigidos por los responsables asentados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).
La suerte de Espadán gira y hay “probabilidades de estabilizar” el fuego
Después de 35 horas de angustia extrema por un incendio que, en palabras de las autoridades, estaba fuera de las capacidades de extinción, los responsables de la emergencia del fuego forestal de la Vall d’Uixó han dado una noticia que abre la puerta a la esperanza.
“El incendio no va mal, no podemos garantizar nada, pero hay probabilidades de estabilizarlo lo antes posible”, indicó este domingo el director técnico del operativo, Antonio Rodrigo, miembro del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
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