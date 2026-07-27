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Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego afecta a 76.000 personas de 21 municipios

Pedro Sánchez visita a mediodía la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó

La mayoría de los evacuados se traslada a otra vivienda y unos 500 son realojados

Las llamas del incendio de la Vall d'Uixó llegan a Onda, que ya está confinada

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VOST Comunitat Valenciana

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Amparo Soria

Elena Martínez

Las llamas han afectado a la rutina de 76.000 personas de los 21 municipios (fundamentalmente de la Plana Baixa) que han sido, o bien desalojados, como es el caso de la Vilavella, Almedíjar, Azuébar, Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí y Onda, y algunas zonas de la Vall d’Uixó, o confinados como las localidades de Vall d’Uixó, Betxí o también en Onda.

El calor, el viento de poniente y las fuertes rachas unidos a la escasa humedad han provocado que el fuego se extendiera a gran velocidad calcinando, hasta este domingo, unas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.

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