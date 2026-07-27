Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego afecta a 76.000 personas de 21 municipios

URGENTE: Comunicado de la Diputación de Castellón

Como consecuencia del incendio declarado durante la mañana del sábado en La Vall d'Uixó, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló continúa trabajando dentro de un amplio dispositivo de efectivos.

Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA en la tarde de este domingo, se informa que el incendio sigue activo. Durante la jornada de este domingo han trabajado 25 medios aéreos y más de 450 efectivos.

La complicada situación en diversos sectores del incendio ha obligado a nuevos desalojos, sumándose Azuébar y Almedíjar a la lista de municipios.

En estos momentos, los municipios desalojados son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, urbanizaciones de Betxí y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 18 evacuaciones, siendo 16 de núcleos urbanos completos y dos en zonas de Betxí y la Vall d’Uixó.

Se han desalojado a 16.000 personas, de las cuales 700 continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en diferentes municipios de Onda, Segorbe, Nules y Moncofa. Además, están confinados los municipios de Betxí, La Vall d’Uixó y Onda.

Con el fin de garantizar la seguridad y que todos los medios de emergencia puedan trabajar de manera ágil, eficaz y con todas las garantías, el desalojo y confinamiento de los municipios se mantiene durante el día de mañana y hasta que la evolución del incendio lo permita. En estos momentos, hay más de 6.519 hectáreas afectadas y 48,7 kilómetros de perímetro.

Desde la Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana trasladan el agradecimiento a los medios trasladados a la zona del incendio como los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia, la UME y ayuntamientos.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se insiste en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio. En todo momento seguir indicaciones de servicios de seguridad y emergencias y seguir la comunicación a través de los canales oficiales.