"Los votantes no se olvidarán de la dana pero el efecto electoral se puede reducir con el tiempo"

¿Qué efectos electorales puede tener la dana? La catástrofe, que dejó tras de sí 230 víctimas y cuantiosos daños materiales en infraestructuras, viviendas y empresas, es el evento que ha marcado la legislatura y que inevitablemente determinará el debate político de cara a las elecciones autonómicas y locales, previstas para mayo de 2027. Habrán pasado dos años y medio desde la tragedia y, en ese sentido, el paso del tiempo puede jugar a favor de los partidos en el gobierno. Al menos es una hipótesis que plantea el investigador predoctoral de la Universitat Pompeu Fabra, Álex Velert, según el cual la teoría es que "cuanto más tiempo pase, ese efecto electoral se reducirá" aunque "eso no significa que el electorado se vaya a olvidar de la dana". Las obras de reconstrucción y el apoyo económico a la población, en ese sentido, puede ser determinante. El escepticismo y la desafección son algunas de las posibles consecuencias aunque el investigador apunta a la posibilidad de una movilización fruto de la reacción y el asociacionismo surgido tras la riada.

Si no hay adelanto electoral, las elecciones autonómicas serán en mayo de 2027. ¿Pasará factura en los comicios?

Aún no tenemos respuesta, pero sí podemos ver lo que ha ocurrido a nivel europeo: en Alemania, en Francia, en el norte de Italia también y en Suecia principalmente. Lo que vemos es que el efecto tras un evento climático tan grande como la dana sí que tiene efectos pasados unos años. Podemos anticipar que es posible, que es muy probable que exista una consecuencia electoral, sobre todo para los partidos que tienen responsabilidad en la gestión.

En Alemania, dos eventos diferentes, en 2002 y 2021, tuvieron un castigo dispar, ¿no?

Sí, en el caso del 2002 hubo un efecto positivo, principalmente por la buena gestión que tuvo en aquel momento Schröder. El impacto positivo que se observó fue en los municipios afectados en comparación a los no afectados. En los primeros, se hizo un despliegue de medios y se invirtió mucho dinero antes de las elecciones. Hubo un aumento del 7% del voto en favor de su partido en esas localidades. Ese es un elemento importante, el factor de la inversión y de la buena gestión posterior a la catástrofe. Es lo que marca la diferencia. En el caso del 2021 del Valle de Ar, el problema fundamental es que no hubo realmente ningún cambio. Hubo un aumento muy pequeñito en favor de los Verdes y la gestión que fue un poco controvertida porque el sustituto de Merkel fue captado riéndose mientras atendía a las víctimas. Probablemente tuvo efectos a escala nacional, pero no lo sabemos porque veníamos de una tendencia en la que la CDU ya iba decayendo. Tampoco se puede constatar al al cien por cien que supusiera una pérdida de votos porque la tendencia ya existía.

Hablaba precisamente de la inversión. ¿Los trabajos de reconstrucción pueden ser determinantes?

Sí, los trabajos de reconstrucción y todas las inversiones que se hagan en materia de apoyo a los damnificados.

Parece que hay dos momentos después de una gran catástrofe: el primer impacto después del 'shock' y luego, conforme pasa el tiempo, donde influye la recuperación. ¿Dos años y medio después de la dana, al acudir a las urnas, seguirá viva la memoria de lo que ocurrió aquel día?

Lo que ha ocurrido a nivel europeo nos dice que probablemente sí habría un efecto, pero que se va aminorando con el tiempo. La teoría nos dice que cuanto más tiempo pase, ese efecto electoral se reducirá; eso no significa que el electorado se vaya a olvidar de la dana, pero el efecto es probable que se reduzca.

En el caso de un adelanto electoral, ¿podría jugar en contra del Partido Popular?

Es probable que un adelanto electoral pueda ser beneficioso para aquellos partidos de oposición que no tengan responsabilidad de gobierno. Pero la realidad es que el presidente de la Generalitat es el que decide porque es el que tiene la facultad de convocarlas.

La atribución de responsabilidades tras la tragedia es otro factor a tener en cuenta. Hubo una cruenta batalla por el relato. ¿Ese ruido puede haber conseguido generar dudas al respecto?

Sí, aquí entra en juego otro elemento: el tipo de Estado que tenemos. Al ser muy descentralizado, la atribución de responsabilidad es mucho más complicada. Esto se ve fundamentalmente en estados como el nuestro o el alemán también, donde cuando ocurre un shock como el de la dana, normalmente de primeras el ciudadano no sabe atribuir qué nivel de gobierno es el responsable y se puede diluir. En este sentido, diferenciamos tres tipos de comunidades a nivel competencial. La valenciana es la comunidad en la que los ciudadanos tienen más dificultades para atribuir responsabilidades. Luego está la catalana o la vasca, donde hay una cierta centralización hacia la comunidad autónoma y la ciudadanía, cuando ocurre un evento como este, mira más directamente a su autogobierno. Pero en el caso valenciano es donde tradicionalmente la ciudadanía ha tenido siempre más dificultad para determinar quién es el responsable. Entonces sí, probablemente se haya diluido un poco.

Sobre todo en los días posteriores, la descoordinación de las administraciones generó mucha desafección política. ¿Cómo se puede trasladar eso a las elecciones de 2027?

La desafección podría ir en dos direcciones. Una es, posiblemente, que la gente se quede en casa. Pero la otra, que también me parece acertada, es que después de la dana surgió mucho asociacionismo entre personas que tradicionalmente no estaban movilizadas. Gente que se empezó a reunir y construir movimientos sociales para la reconstrucción y que han ido más allá de la dana. Por eso también es posible, como hipótesis, que la dana se traduzca en una mayor participación en las próximas elecciones, sobre todo en las zonas afectadas y en las zonas cercanas, que fueron municipios de mucho tránsito voluntario y de apoyo logístico de medicamentos y comida. Eso podría ocurrir también.

O sea, puede reactivar un electorado que estaba dormido.

Sí. Y luego, algo que ocurrió tras la dana, es que en los plenos municipales hubo muchísima participación ciudadana. Nunca se había producido tanta participación en un pleno. Se puede ver que estaban llenos de gente. Incluso hubo alcaldes que trasladaron los plenos a salas más pequeñas para poder controlar las interacciones con la ciudadanía. Eso nos dice que hubo una reactivación política que tal vez, no lo sabemos aún, se pueda traducir en mayor participación.

¿Y qué papel juega el populismo o las posturas más extremas o escépticas después de una catástrofe? Algunas incluso han puesto en duda la cifra oficial de fallecidos o los motivos meteorológicos del episodio. ¿Cómo se puede traducir a nivel electoral?

Si hay mayor desafección y, además, son normalmente partidos que no tienen responsabilidad de gobierno, es posible que capitalicen un cierto descontento. Eso se da por descontado, especialmente en los primeros meses donde faltaba información y donde había más dudas. Pero la judicialización está haciendo que muchas cosas se vayan aclarando. Esto hace que la atribución de responsabilidades se vaya facilitando de cara a la ciudadanía.

¿El proceso judicial, que va a seguir activo, puede de mantener vivo también el recuerdo y, con ello, la reacción política?

Sí. Es una hipótesis. El proceso judicial hace que casi mensualmente vaya saliendo nueva información que va esclareciendo un poco qué se hizo el día de la dana y qué actores estaban involucrados en la decisión. Y eso permite también a la ciudadanía que atribuya más directamente la responsabilidad a la hora de castigar, si es el caso.