Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

El grave incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó sigue generando serias afecciones en la movilidad y en la red viaria de la provincia de Castellón. Tras tres días críticos en los que las llamas ya han calcinado más de 8.500 hectáreas en un perímetro de 72 kilómetros. La emergencia condiciona directamente el día a día de más de más de 80.000 personas de 21 municipios, entre localidades evacuadas y zonas confinadas por precaución.

Ante la evolución de las llamas y la presencia de humo denso que reduce la visibilidad a niveles peligrosos, los servicios de emergencias mantienen severos cortes de tráfico para proteger a la población y garantizar el paso expedito de los vehículos de extinción.

Bomberos de Castellón trabajando en la extinción del incendio de la Vall d'Uixó. / Bombers Castelló

Carreteras cortadas

Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 6:21 horas de este martes, un total de siete vías permanecen cerradas al tráfico en el entorno del incendio:

CV-200 Aín

CV-203 Caudiel

CV-205 Tales

CV-215 Alcúdia de Veo

CV-219 Eslida

CV-223 Nules

CV-2261, CV-230 la Vall d’Uixó

Dispositivo de seguridad

Tanto la Guardia Civil de Tráfico como la red de Emergencias de la Comunitat Valenciana insisten a los conductores en la importancia de evitar cualquier desplazamiento no imprescindible por los viales de la Plana Baixa y el entorno de la Serra d'Espadà.

Los cortes de carretera tienen como objetivo primordial prohibir el acceso a los municipios desalojados y evitar que los vehículos queden atrapados por cambios repentinos en la dirección del viento y facilitar la circulación sin obstáculos de los camiones de bomberos y unidades terrestres que trabajan sobre el terreno.