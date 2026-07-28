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El CECOPI levanta el confinamiento en Onda y La Vilavella, mientras Artesa continúa evacuada

Ambos municipios inician la desescalada de restricciones a partir de esta medianoche, aunque se mantiene el desalojo en la pedanía ochense y la recomendación de máxima precaución

Vista general de Onda, uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado.

Vista general de Onda, uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado. / EFE

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Rafael Fabián

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado levantar el confinamiento preventivo para los municipios de Onda y La Vilavella a partir de las 00.00 horas de esta noche. En el caso de Onda, la medida se aplica de forma parcial, ya que la Urbanización Nueva Onda se mantiene confinada por recomendación de los bomberos. Por su parte, la pedanía de Artesa continúa evacuada hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

Conforme a la orden que publicará esta misma noche el Diario Oficial (DOGV), a partir de la jornada de mañana se reabrirán todos los edificios e instalaciones públicas, se reactivarán los servicios municipales habituales y se reanudará la actividad comercial y empresarial.

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Llamamiento a la prudencia

A pesar de la flexibilización de las medidas de restricción, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha pedido a la ciudadanía no bajar la guardia. “Es momento de demostrar la máxima prudencia y responsabilidad individual y colectiva, ya que el incendio sigue activo y, bajo ningún concepto, debemos aproximarnos a la zona incendiada”, ha advertido la primera edil, recordando que es fundamental seguir cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias y preventivas ante la presencia de humo.

Imagen de este martes.

Imagen de este martes. / Mediterráneo

Asimismo, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso de la ciudad con las poblaciones colindantes que continúan afectadas por el fuego: “El pueblo de Onda queda a la entera disposición de nuestros pueblos hermanos que también estáis sufriendo las consecuencias del incendio. Os acogemos y os ayudamos en todo lo que haga falta. Aquí tenéis una mano amiga y vuestros vecinos están siempre muy bien cuidados”.

Mensaje de esperanza

Respecto al impacto del incendio en el entorno natural, la alcaldesa ha expresado el sentir general del municipio ante los daños sufridos en el paraje de la Serra d’Espadà. “La realidad es dura. El Montí se quema y a todos los ondenses nos duele el corazón”, ha manifestado.

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No obstante, ha querido trasladar un mensaje de balance y esperanza de cara a la evolución de los trabajos de extinción: “La nota positiva es que tenemos a los mejores profesionales luchando contra el monstruo del incendio. Onda superará esta catástrofe, como siempre hemos hecho, y el verde volverá a brotar en nuestra Serra d’Espadà”.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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