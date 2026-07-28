La Diputación de Valencia rechaza una moción de Compromís que pedía la dimisión de Mompó por la dana

El pleno de la Diputación de Valencia ha rechazado una moción presentada por Compromís que pedía la dimisión del presidente Vicent Mompó, después de que las diligencias judiciales "evidencien una cadena de contradicciones graves sobre que sabía, cuando lo sabía y que trasladó durante la dana del 29 de octubre del 2024". El PP, Ens Uneix y Vox tumbaron la propuesta.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, denunció que Mompó "ha ofrecido versiones cambiantes e incompatibles que las pruebas judiciales han desmontado una por una" y ha advertido que "la Diputación no puede continuar teniendo al frente una persona que oculta y rehúso la verdad ante una catástrofe de esta magnitud". La moción expone como las declaraciones de Mompó han cambiado repetidamente según el escenario —televisión, comisión parlamentaria o juzgado— y como cada nueva versión ha sido contradicha por pruebas documentales y testigos.

El debate de esta moción fue el momento más intenso de un pleno que tuvo menor carga que los anteriores. Mompó reprochó su posición a PSPV y Compormís. Y en concreto respondió a la diputada Gimeno, que es concejal en Catarroja: "He evitado siempre entrar al fango. No me gusta que se continúe instrumentalizando a las victimas, ninguno las olvidaremos nunca. Fui al Cecopi porque consideraba que podía ayudar y también estuve en su ayuntamiento. Entré al Cecopal, aunque no era miembro y usted se negó a entrar porque decía que la alcaldesa [PSPV] le hacía más caso a su marido que a los concejales de gobierno. Yo se lo que hice ese día y usted sabe lo que hizo ese día", señaló.

Dolors Gimeno, de Compromís. / Levante-EMV

Por otro lado, la diputación de València aprobó 16,5 millones de inversión en municipios valencianos. En el área de Carreteras se ha dado luz verde a 9,2 millones para las siguientes actuaciones: mejora del camino de Cortes de Pallás a Millares por Otonel (427.599 euros) y acondicionamiento del camino Pansero de Corte de Pallás (700.000 euros); recuperación de la carretera histórica del Puerto de Contreras en Villargordo del Cabriel (4,1 millones); ampliación del Camí de la Perrera, acceso sur al Hospital de la Ribera (1,3 millones); adecuación de la antigua N-340 a su paso por Alberic (661.786 euros); reasfaltado de la antigua N-340 a su paso por Massalavés (660.004 euros); ejecución de la rotonda al inicio del tramo y repavimentación del acceso a la playa de Xeraco (610.051 euros); mejora y repavimentación de la carretera Albaida- El Palomar, rehabilitación de la vía de servicio de la A-7 entre Aielo de Malferit y Ontinyent y reparaciones en Camí el Forcall (649.868 euros); y acondicionamiento y pavimentación de los caminos de Barx a Pinet y de Barx a Pla de Corrals (133.642 euros).

Respecto a Cultura, se han validado 5,9 millones: 3,5 para la realización de ‘Sarc als pobles 2026’; 180.000 euros para la Etnoxarxa del Museu Valencià d’Etnologia (L’ETNO); 45.000 euros para la convocatoria del Premio de Artes Visuales Alfons Roig 2026; 1,9 millones para sociedades musicales y 359.997 euros para la convocatoria ‘València és Música-agrupaciones musicales 2026’.

Por otra parte, se han aprobado 706.000 de subvenciones a municipios para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno; 72.000 euros para transporte escolar, 350.000 para transporte público y 125.000 para actividades extraescolares; y 159.840 euros para prevención de adicciones.

Noticias relacionadas

En palabras de la diputada de Hacienda, Laura Sáez, la institución provincial está funcionando “como si tuviéramos presupuestos”. “Estamos trabajando para ejecutar cuanto más, mejor”, ha destacado.