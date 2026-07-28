Avances y desacuerdos en la negociación de ratios educativas para el próximo curso

Los sindicatos educativos y la Conselleria de Educación se han vuelto a reunir para tratar la bajada de ratios en infantil, primaria, secundaria, formación profesional y aulas UECO. La mesa sectorial que buscaba llegar a un primer acuerdo sobre los ratios educativos de cara al curso que viene ha presentado ciertos avances, pero sin llegar a ningún punto de conclusión entre los dos bandos. Los sindicatos CCOO, STEPV y UGT vuelven a estar en desacuerdo con las negociaciones planteadas por la Conselleria, que ha realizado una nueva propuesta calificada como insuficiente por parte de las organizaciones. CSIF, en cambio, ha considerado que se trata de "un avance" en la negociación, pese a que insiste en que la propuesta podría ser mejorada.

La nueva propuesta de Conselleria ha incluido un descenso del ratio de los alumnos entre cero y un año (siete alumnos), entre cero y dos (doce alumnos) y entre cero y tres (dieciocho alumnos), reduciendo en uno los ratios de los dos primeros rangos y en dos el tercero., Además también ha propuesto reducir de 30 a 25 en Secundaria; de 35 a 28 en Bachillerato; de 18 a 15 y de 30 a 25 en Formación Profesional. Los sindicatos educativos STEPV, CCOO y UGT han considerado insuficiente la propuesta de bajada de ratios en el primer ciclo de Infantil que ha ofrecido la Conselleria de Educación en la reunión sectorial celebrada este martes.

Las propuestas de los Sindicatos

Tanto CCOO como STEPV y UGT han realizado una nueva propuesta a la Conselleria para aplicar una distribución más igualitaria de cara a los cursos venideros. Comisiones Obreras ha presentado una propuesta que incluye unos ratios de cuatro, seis y ocho alumnos por profesor en los rangos de cero a un año, uno a dos y dos a tres, mientras que establecen un máximo de dieciocho estudiantes en el segundo ciclo de infantil, veinte en primaria, veintitrés en secundaria y veinticuatro en bachillerato, lo que completa con seis estudiantes en las aulas UECO, catorce para el primer curso de formación básica y veinticuatro para los dos siguientes.

El Sindicato de Trabajadores de Educación del País Valencià (STEPV), por su parte, ha realizado la misma propuesta en los primeros cursos, mientras que a partir de primaria ha considerado reducir el número a veinte alumnos por profesor en los aspectos más generales de la educación. UGT ha sido más exigente, solicitando "la eliminación del 10% de matrícula sobrevenida", un máximo de quince estudiantes en el segundo ciclo de infantil y en primaria y veinte en secundaria, bachiller y Formación Profesional.

El CSIF no ha querido realizar ninguna propuesta de mejora respecto a los cambios presentados durante la mesa sectorial, pero sí que ha afirmado que se trata de una propuesta que no muestra “la bajada de ratios planteada por CSIF", pese a que si que se trata de un avance considerable respecto a la situación actual por la que se está pasando.

Según ha afirmado STEPV, la oferta se encuentra "alejada todavía de la propuesta realizada por STEPV y el Ministerio de Educación", que sigue quedando corta respecto a la reducción de ratios realizada en el primer ciclo de infantil. CCOO se ha sumado a la protesta considerando que la sugerencia es "totalmente insuficiente" y criticando que la Conselleria vuelve a presentarse en las negociaciones sin haber presentado anteriormente la documentación necesaria "obligando a los sindicatos a valorar en el momento lo que han distribuido", a lo que UGT ha añadido que "no es una medida accesoria, sino estructural" que tiene la finalidad de seguir avanzando hacia un sistema más justo.

Mesa Sectorial llevada a cabo para conversar sobre los ratios / GVA

CSIF ha decidido esperar para realizar una propuesta formal a la Conselleria. El único sindicato que sí considera que se trata de un avance, pese a que este sea insuficiente de cara a lo que se busca firmar para conseguir un sistema educativo de calidad total. La Central Sindical ha solicitado una memoria económica con los recursos que se vayan a destinar para la mejora.

Las Aulas UECO

La propuesta trasladada a los sindicatos también incluye un aumento de doce aulas UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario o de Currículo Adaptado) que contarán con un ratio máximo de 8 alumnos por aula. Se trata de nuevas aulas educativas especializadas dentro de un colegio o instituto que ofrece atención muy personalizada a alumnos para que aprendan a su propio ritmo llevando un estilo de vida adaptado a ellos.

Noticias relacionadas

La propuesta plantea también una revisión de la regulación de los centros con características singulares de la Comunitat Valenciana. La oferta se basa en dos bloques que estudiarán los aspectos estructurales y de convivencia con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza.