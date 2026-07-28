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Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego está descontrolado y ya han desalojado a algunos vecinos
El Consorcio Provincial de Bomberos, bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan en la zona
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La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona
Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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