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Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego está descontrolado y ya han desalojado a algunos vecinos

El Consorcio Provincial de Bomberos, bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan en la zona

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó / Mònica Mira

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Mónica Mira

La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona

Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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