Las cenizas del incendio de la Vall d'Uixó llegan a las playas valencianas: de la Patacona al Port de Sagunt

Las cenizas procedentes del gran incendio forestal de la Vall d’Uixó han alcanzado distintos puntos de la costa valenciana, desde la playa de la Patacona, en Alboraia, hasta el litoral del Port de Sagunt, a más de 30 kilómetros del fuego. También se ha detectado su presencia en playas de municipios como Puçol y Cullera, arenal más alejado del incendio porque ronda los 100 kilómetros de distancia.

Así que evidencia la amplitud del desplazamiento de las partículas impulsadas por el viento y la extensión territorial de los efectos del virulento incendio.

El fenómeno supone una nueva consecuencia ambiental del incendio, que no solo está afectando a la superficie forestal y a los municipios próximos, sino que también ha extendido sus efectos hasta zonas urbanas y costeras alejadas del foco principal. Las corrientes atmosféricas han favorecido la dispersión del humo y de las partículas más ligeras, que han terminado depositándose sobre playas, paseos marítimos, vehículos y viviendas.

Mapa con la extensión del incendio que está calcinando el corazón de la Serra d'Espadà. / Europa Press

Características del agua

Las cenizas forestales contienen restos minerales y materia orgánica procedente de la vegetación quemada, aunque su composición puede variar en función de la intensidad del fuego y de los materiales alcanzados por las llamas. Cuando llegan al medio marino en cantidades significativas, pueden alterar temporalmente algunas características del agua y aumentar el aporte de sedimentos y nutrientes.

La presencia de estos restos desde la Patacona hasta el Port de Sagunt permite dimensionar la extensión geográfica del grave episodio vivido estos días en la Comunitat Valenciana.

Aunque el incendio se concentre en el interior de la provincia de Castellón, sus efectos atmosféricos se han dejado sentir en buena parte del litoral valenciano, donde numerosos ciudadanos han observado la caída de partículas y un cielo condicionado por la presencia de humo.

Gxsdrones

Estado del incendio

El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha arrasado ya unas 10.000 hectáreas y presenta un perímetro aproximado de 75 kilómetros. La evolución favorable de las últimas horas a pesar de los rebrotes del fuego en Artana y otro en Alcudia de Veo ha permitido aliviar algunas de las medidas de protección adoptadas en los municipios afectados.

Las autoridades han levantado el confinamiento en la Vilavella y en la mayor parte de Onda, aunque la restricción se mantiene en las zonas de Nueva Onda y Artesa. En Betxí, la medida continúa vigente únicamente en tres urbanizaciones.

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Pese a la mejora del escenario, los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre la evolución del fuego y las condiciones meteorológicas, ante el riesgo de posibles reactivaciones dentro de un perímetro todavía muy extenso.