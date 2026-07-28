El incendio de la Vall d'Uixó sigue sin estar "controlado, ni perimetrado" pero la evolución es positiva

El cuarto día del incendio de la Vall d'Uixó, que ha calcinado ya 8.500 hectáreas desde el sábado, ha comenzado con cierto "optimismo", pero con peor balance del esperado ayer cuando se abrió una ventana de oportunidad por la mejora de las condiciones meteorológicas. "El fuego no está perimetrado, ni controlado", ha reconocido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de la primera reunión del Cecopi de este martes. Sin embargo, la evolución es "favorable" debido al intenso trabajo realizado durante la noche. Tanto es así que se ha producido un cambio de situación: "Hemos pasado de ir por detrás del fuego, a estar por delante y hacerle frente", ha afirmado la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La evolución ha sido positiva durante la noche, un periodo en el que se han reforzado los medios terrestres, pese a que las condiciones meteorológicas no han sido tan buenas como las esperadas: la humedad no ha llegado a los niveles previstos y las temperaturas han sido elevadas. No obstante, Valderrama ha confirmado que el número de hectáreas quemadas y superficie afectada se mantienen estables -8.500 has y 76 kilómetros- lo que indica la "positiva" evolución de las llamas. Se ha podido comprobar gracias al vuelo de los drones de los servicios forestales de la Generalitat. A lo largo de la noche, eso sí, se han producido rebrotes en algunas zonas.

Por eso se mantienen todas las alertas para el día de hoy para el que se esperan unas máximas de 33 grados en la zona afectada ya a las puertas de la cuarta ola de calor del verano. Ahora mismo hay puntos en los que ya no se ve fuego, ni humo, pero eso no debe dar una falsa sensación de seguridad a la ciudadanía, ha insistido Valderrama. "El ciudadano puede pensar que las medidas son excesivas, pero siguen siendo necesarias", ha añadido. Y es que, en otras zonas, sigue habiendo fuego y conatos de incendio; es decir, que se puede reavivar y continuar con su expansión. Hay zonas que siguen preocupando, como el frente activo entre los municipios de Tales y Veo porque allí el fuego sigue con cierta fuerza y las inversiones térmicas están impidiendo que los medios aéreos estén volando por esa zona.

El operativo se ha aumentado y dispone ahora de 34 medios aéreos, aunque eso no significa que todos ellos vayan a volar a la vez. De hecho, como se ha comentado anteriormente, hay puntos en los que el vuelo es complicado por las temperaturas acumuladas en las capas más elevadas de la atmosfera por el calor desprendido de las llamas. En este sentido, el conseller ha querido agradecer la colaboración "constante" del Gobierno y de las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y Murcia.

Regreso a la Vilavella

En la reunión del Cecopi, se ha acordado también el regreso de los vecinos de la Vilavella a sus casas, aunque tendrán que permanecer confinados. Se decreta después de que los 6.000 valleros evacuados, residentes en dos barrios de la localidad, pudieran volver ayer a sus casas. Asimismo, las personas usuarias de la residencia de la Vall d'Uixó comenzarán su regreso en las próximas horas y se espera que la vuelta se complete en un máximo de 48 horas.

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En la actualidad, 400 personas siguen alojadas en los centros de acogida desplegados por la Generalitat, como el Seminario de Segorbe. Además, hay 25 personas aproximadamente que están alojadas en hoteles por sus condiciones físicas o por ser de edad avanza, quienes necesitan, según Valderrama, "necesitar camas de mejor calidad" para asegurar su descanso.