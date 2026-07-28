El incendio de la Vall d'Uixó visto desde el satélite: Una densa nube de humo cubre la provincia de Castelló y avanza hacia Baleares

El fuego declarado el pasado sábado en el municipio de la Vall d' Uixó es ya uno de los incendios forestales que más alcance ha registrado históricamente. De hecho, ya ha arrasado más de ocho mil hectáreas y afecta a más de 75.000 personas de 21 municipios entre desalojados y confinados.

Incendio en la Vall d' Uixó

En este, el tercer día del incendio activo en la Vall d' Uixó, el humo se ha convertido en una preocupación para las poblaciones directamente damnificadas y sus alrededores. El propio conseller ha hecho hincapié en que aunque no hay llama en muchas zonas, el suelo incandescente sigue produciendo enormes cantidades de humo. La densa humareda se expande por el norte de la Comunitat Valenciana y se aprecia una notable expansión hacia las zonas costeras, en las que sus ciudadanos ya se ven afectados por la calidad del aire. Esto se debe a que la jornada de ayer no sopló viento, por lo que el humo ocupó las capas más bajas llegando a cubrir áreas como las autovías A-7 y AP-7. Los vecinos que circulaban por ella se encontraron con una intensa nube de humo similar a la niebla, pero esta con partículas nocivas que afectan directamente a la salud y también a la visibilidad. Varias imágenes capturadas, a última hora de ayer, por el satélite Sentinel 3, perteneciente a la red Copernicus, muestran el avance de tal humareda.

El humo visto desde el satélite / Satélite Sentinel

Desde el equipo de extinción insisten en que el incendio sigue produciendo una enorme columna de humo. "Aunque no haya fuego en muchas zonas, sigue produciendo humo y calor". Además, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, es optimista en cuánto a la extinción: "Esta noche las condiciones meteorológicas han sido positivas, aunque no tan buenas como esperábamos, ya que no se ha alcanzado el nivel de humedad relativa del 80% como nos decían las previsiones y las temperaturas eran elevadas, pero sí que se ha hecho un trabajo intenso".

Las autoridades insisten en que los vecinos actúen con máxima prudencia, ya que aunque el incendio no haya avanzado mucho, sigue activo y sin perimetrar. Por lo que, el jefe del operativo, Fernando Pérez avisa de que "la sensación que deja el incendio es que no hay llama pero va echando humo, o sea en extensión no va creciendo pero en el momento que la inversión térmica se levante sí que tiene potencial de crecimiento. Así que es una sensación falsa la que nos está dando hasta ahora". Asimismo durante esta jornada se han reforzado los medios terrestres para la extinción de las llamas que, de momento, llevan activas tres días.

Incendios en Madrid, Ávila y Toledo

El satélite Sentinel también retrató el fuego activo en arrasa parte de las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Este incendio forestal de gran magnitud activo desde el viernes pasado avanza lentamente, pero las labores de control y extinción se complican debido a las condiciones meteorológicas de la zona; preocupan especialmente las fuertes rachas de viento. Los medios se centran en poder perimetrar los diversos focos activos que a esta hora marchan sin control.

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Incendios de España a vista de satélite / Satélite Sentinel 3

La fotografía capturada por el satélite muestra como el humo originado por estos ya se extiende por gran parte de las provincias afectadas, perjudicando la calidad del aire. Por eso, el Ministerio de Sanidad, a raíz de las condiciones desfavorables, recomienda un confinamiento, evitar permenecer en exteriores. Pero, en caso de que sea necesario salir a las calles es obligatorio el uso de mascarilla, concretamente la FFP2/95 acompañada de gafas de protección.