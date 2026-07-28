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'Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego

Las 180 vacas y 47 toros de la ganadería de Pascual Alcalà sobreviven al incendio gracias a un cortafuegos natural. Su familia agradece la labor de los bomberos mientras gestiona con urgencia el suministro de agua.

Última hora del incendio forestal de la Vall d'Uixó

Imagen de la ganadería con los bomberos que les acompañaron este lunes a visitar las instalaciones.

Imagen de la ganadería con los bomberos que les acompañaron este lunes a visitar las instalaciones. / Mediterráneo

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Noelia Martínez

Castellón

Pascual Alcalà, Pascualín, de Betxí, ha visto cómo en su ganadería se ha obrado el milagro. El paso del fuego ha dejado un anillo libre alrededor de la finca situada en el término de Artana, gracias al pastoreo autorizado con un permiso especial, que ha actuado como cortafuegos natural.

Un total de 180 vacas y 47 toros se vieron rodeados por las llamas y, pese a inhalar humo, han conseguido sobrevivir. Su hija Lucía lo confirma y explica que los animales necesitan agua y comida de forma urgente, por lo que están pendientes de subir acompañados por los bomberos, a quienes agradecen su labor y total cooperación.

Momentos de angustia en la montaña

Su padre estaba en la finca cuando comenzó el incendio, pues es su costumbre acudir a diario. Una vez empezaron a ver humo, ella acudió junto a una amiga y, por otro lado, también su hermano. Pascual bajó en vehículo con otra persona que acudió a avisar de lo que estaba sucediendo.

Lucía aún recuerda con angustia cómo llegaron a ver en lo alto de la montaña “el momento en que el humo negro se convirtió en fuego que se propagaba rápidamente”.

Sin agua tras la explosión del pozo

A su vez, Pascual cuenta cómo el fuego les llegó a rodear “toda la finca” y, aunque los animales están en perfecto estado, ha explotado el motor del pozo de agua situado más arriba.

Tras quedar inhabilitado, ha contactado con la Conselleria para gestionar el suministro a su ganado. Actualmente, están a la espera de que puedan acceder cubas de agua a la zona en cuanto las autoridades confirmen que es seguro.

El valor del pastoreo tradicional

Así como las vacas sí pasturaban solas, los toros o reses bravas permanecieron con el vallado cerrado. Cuando ocurrió todo no daba tiempo a más y la efectividad del cortafuegos natural resultó clave para su salvación.

Arriba, en el post de instagram se ve cómo se practica hace unas semanas el pastureo en la finca, una práctica que ha sido fundamental para salvar vidas.

En su memoria, Pascual recuerda otro incendio “allá por 1984, cuando teníamos toro en Mascarell. Gracias a todo lo que pasturaba el ganado por la zona de la finca, no fue nada. Duró desde las 11:00 a las 19:00 h y se controló”. Una experiencia que le hace reflexionar sobre la situación actual del campo: “Ahora el monte no está igual”, lamenta.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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