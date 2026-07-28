Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

Tras el alivio térmico registrado desde el domingo en la Comunitat Valenciana, las temperaturas vuelven a dispararse. Será a partir de hoy cuando empiece un nuevo episodio tórrido, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha decretado como la cuarta ola de calor del verano, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados.

Ante este episodio de temperaturas extremas, la Consellería de Sanitat ha elaborado un listado con los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo medio para la salud. Las comarcas en aviso por altas temperaturas se concentran en el interior de la provincia de Valencia, especialmente en las comarcas de oeste y noroeste.

Primera ola de calor del verano / Daniel Tortajada

Riesgo medio (naranja)

Camp de Túria

Casinos

Loriguilla

Rincón de Ademuz

Ademuz

Casas Altas

Casas Bajas

Castielfabib

Puebla de San Miguel

Torrebaja

Vallanca

Hoya de Buñol

Siete Aguas

Plana de Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Chera

Fuenterrobles

Requena

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

Los Serranos

Alpuente

Andilla

Aras de los Olmos

Benagéber

Bugarra

Calles

Chelva

Chulilla

Domeño

Gestalgar

Higueruelas

Losa del Obispo

Sot de Chera

Titaguas

Tuéjar

Villar del Arzobispo

La Yesa

Riesgo incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que este martes 28 de julio toda la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales.

El incendio de mayor magnitud de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d'Uixó, continúa activo. Las llamas ya han calcinado más de 8.500 hectáreas y afectan a más de 75.000 mil personas de 21 municipios. Cuatro días después del inicio del fuego de la Serra d'Espadà, la Geneneralitat ha vuelto a pedir la máxima precaución en las zonas forestales y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.