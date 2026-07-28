Avisos Aemet
Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
El mercurio de disparará de nuevo en el territorio valenciano hasta los 40 grados
Tras el alivio térmico registrado desde el domingo en la Comunitat Valenciana, las temperaturas vuelven a dispararse. Será a partir de hoy cuando empiece un nuevo episodio tórrido, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha decretado como la cuarta ola de calor del verano, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados.
Ante este episodio de temperaturas extremas, la Consellería de Sanitat ha elaborado un listado con los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo medio para la salud. Las comarcas en aviso por altas temperaturas se concentran en el interior de la provincia de Valencia, especialmente en las comarcas de oeste y noroeste.
Riesgo medio (naranja)
Camp de Túria
- Casinos
- Loriguilla
Rincón de Ademuz
- Ademuz
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Castielfabib
- Puebla de San Miguel
- Torrebaja
- Vallanca
Hoya de Buñol
- Siete Aguas
Plana de Utiel-Requena
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
Los Serranos
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- Losa del Obispo
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
- La Yesa
Riesgo incendios
El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que este martes 28 de julio toda la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales.
El incendio de mayor magnitud de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d'Uixó, continúa activo. Las llamas ya han calcinado más de 8.500 hectáreas y afectan a más de 75.000 mil personas de 21 municipios. Cuatro días después del inicio del fuego de la Serra d'Espadà, la Geneneralitat ha vuelto a pedir la máxima precaución en las zonas forestales y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.
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