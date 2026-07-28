PP y Vox impulsan una rebaja extra en el IRPF para las rentas de más de 100.000 euros

La votación de este lunes en la Comisión de Hacienda de las Corts tendrá impacto en las declaraciones de la renta de los cerca de 2,5 millones de valencianos que tributan por este impuesto. Eso sí, su afectación será más que desigual y contar con una renta más alta supondrá tener un mayor ahorro. Hasta 25 veces más según los cálculos de este periódico. Es el efecto de la reforma fiscal pactada por PP y Vox e incluida en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. En ella hay una rebaja generalizada del IRPF, pero con un impacto muy distinto según el tramo de renta, pasando de un descuento de 24 euros a los salarios más bajos, los de hasta 12.000 euros, a un descenso de 586 para quienes cobran más de 100.000 euros al año.

Las rentas de más de 100.000 euros ya eran las más beneficiadas de la propuesta inicial plasmada por el Consell de Juanfran Pérez Llorca. Pese a que el tipo impositivo de estos tramos superiores no recibía modificación alguna respecto a la vigente desde tiempos del Botànic, el funcionamiento en cascada de este tributo provocaba que las bajadas de los escalones anteriores planteadas por el Ejecutivo autonómico las situara como las de mayor descenso en este tributo, con un descuento de 436 euros que se notaría en la próxima declaración de la renta, la que se realiza entre abril y junio de 2027, a las puertas de elecciones.

A ello, no obstante, se le ha añadido una enmienda de Vox. E igual que con el resto de las 42 presentadas por la formación ultra, los populares la han validado. Así, además de la prohibición del burka en espacios públicos, vetar el menú halal en los comedores escolares o dificultar el acceso a las prestaciones públicas a las personas migrantes, la alianza PP y Vox ha servido para rebajar en una décima el tipo impositivo aplicable a los tres peldaños más altos del IRPF: los que perciben entre 100.000 y 150.000 euros, los de entre 150.000 y 200.000 euros y los que cobran más de 200.000.

¿Y qué significa eso? Pues que los que se encuentran en estos tramos verán reducido el pago de este tributo en unos 150 euros extra respecto a la propuesta inicial del Consell, de la que ya resultaban agraciados. O dicho de otra manera: estas personas, en torno al 1 % de los declarantes de este impuesto, abonarán 586 euros menos en 2027 que lo que han pagado este año, con la consiguiente reducción de ingresos en las arcas de la Generalitat, que ya preveía una mengua de 160 millones.

Este 'ahorro' de 586 euros para las rentas más altas contrasta con las cifras del resto de tramos que se mantienen según el anteproyecto planteado por Hacienda. En este sentido, según los cálculos hechos por la propia conselleria, esta reforma supone un alivio de entre 1 y 48 euros para las rentas de hasta 30.000 euros y de entre 91 y 317 euros para las de entre 30.000 y 80.000 euros. Si se comparan cifras, el ahorro sería 12 veces mayor en términos absolutos para las rentas de más de 100.000 euros que para las de 30.000 y más del doble en términos relativos al representar un 0,5 % la rebaja fiscal respecto al sueldo de los primeros y del 0,2 % en los segundos.

Juanfran Pérez Llorca da la mano a su conseller José Antonio Rovira tras aprobar los presupuestos, la semana pasada. / Germán Caballero / LEV

Pero la bajada impositiva no se queda ahí y el pacto entre PP y Vox para encarrilar la ley de Acompañamiento como guinda a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 aprobados la semana pasada tiene además una reforma fiscal con vistas al siguiente año, el 2027 cuya declaración se haría ya en 2028. En esta, los voxistas plantean (y el PP lo ha aceptado) una rebaja de hasta una décima en todos los tramos y de 0,25 en los tres más altos elevando el ahorro de las rentas de más de 100.000 euros hasta los 786 euros frente a los 126 de las rentas de hasta 30.000 euros.

Bajada en Patrimonio

Sin embargo, no hace falta mirar al ejercicio siguiente para ver más beneficios fiscales a las rentas más acomodadas. Los populares también han validado la petición de Vox de situar el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio en los dos millones de euros. O lo que es lo mismo: que no se pague nada de este tributo que grava la riqueza descontando la vivienda habitual y algunas acciones en empresas familiares hasta que se tenga un valor de dos millones de euros. Es el doble que la actual legislación que, por otra parte, ya la modificaron el año pasado PP y Vox duplicando a su vez el mínimo exento que estaba en 500.000 euros con el Botànic.

El contraste entre las bajadas según las rentas llevó al portavoz de Hacienda del PSPV, José Díaz, insistiera en que la propuesta de PP y Vox son solo 1,48 euros al mes de descuento para las rentas medias mientras benefician principalmente a las "más privilegiadas". "Hay dos modelos absolutamente diferentes: uno de recortar derechos y dar privilegios a los ricos y otro de recuperar derechos que se han perdido durante estos tres años de gobierno", añadió el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Ambos, sin embargo, vieron cómo todas sus enmiendas eran rechazadas por populares y voxistas.

Esa unidad contra la izquierda la han repetido en las 42 enmiendas planteadas por los voxistas que de nuevo han cerrado su paso por las Corts con un pleno de sus propuestas aprobadas (algunas, si bien, con cambio de redacción) y dejando su impronta en las medidas que ha de impulsar el Consell. Con todo ello, el PP, y por lo tanto el Consell, se ha garantizado la aprobación de la ley de Acompañamiento el próximo viernes en el pleno del parlamento valenciano como guinda a los presupuestos y al curso político.

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La alianza no ha logrado el pleno por dos enmiendas del PP. Una, la modificación de la ley de Publicidad Institucional que permitía al Consell recuperar los actos de inauguración, entrega de llaves o colocación de placas conmemorativas ante proyectos y obras impulsadas por la Generalitat, que los populares han retirado, y otra, en un cambio de promoción interna dentro de la ley de Policías Locales en València que el PSPV denunciaba como "una cacicada" y "un traje a medida" que, no obstante, ha sido rechazada por Vox.